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اقتصاد

البنك المركزي الروسي يبقي معدل الفائدة ثابتا دون تغيير

البنك المركزى الروسى،
البنك المركزى الروسى، فيتو

البنك المركزى الروسى، أبقى البنك المركزي الروسي معدلات الفائدة دون تغيير، للمرة الأولى منذ يونيو 2023، في إطار ابتعاد روسيا عن حلقة التشديد النقدي التي أسفرت عن مضاعفة تكاليف الاقتراض بأكثر من الضعف خلال النصف الثاني من العام المنصرم. 

اقرأ التالى: البنك المركزي الروسي: إعادة هيكلة الاقتصاد تتقدم بسرعة ونستعد لمزيد من العقوبات

كما أبقى صناع السياسة النقدية الروسية المعدل الرئيسي عند 16% اليوم الجمعة، في الاجتماع الأخير قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات خبراء الاقتصاد، وتوقف التباطؤ في التضخم بشكل غير متوقع الشهر الماضي، ليصل تقريبا لضعف النسبة المستهدفة وهي 4 %. 

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البنك المركزى الروسى، فيتو 

البنك المركزي الروسي: إعادة هيكلة الاقتصاد تتقدم بسرعة ونستعد لمزيد من العقوبات

 قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة بنك روسيا المركزي التي ساعدت موسكو على الحد من تداعيات العقوبات الشاملة نتيجة غزو أوكرانيا، إنها تستعد لتشديد العقوبات التي تستهدف اقتصاد البلاد.

إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي

 وفي مقابلة مع وكالة “آر بي سي" (RBC) نُشرت فى ديسمبر 2023، قالت نابيولينا إن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي تتقدم بسرعة كبيرة، في ظل تأقلم الشركات مع العقوبات، مشيرة إلى أنه من المغري أن نظن أننا، كما يقولون، قادرون على فعل أي شيء، بعد تحمل عاصفة العقوبات الأولى والنجاة منها، إلا أنه يجب أن نكون مستعدين لزيادة ضغط العقوبات.

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