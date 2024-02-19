بينهم نساء وأطفال، البحرية المغربية تنقذ 141 مهاجرا إفريقيا
ذكرت البحرية المغربية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أنها تمكنت من إنقاذ 141 مهاجرًا أفريقيًا على متن زورق كان يواجه خطرًا وشيكًا بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري الإسبانية.
البحرية المغربية تنقذ مهاجرين غير شرعيين
ومن جانبها كشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين يبحرون في قوارب متهالكة من غرب أفريقيا للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي تضاعف سبع مرات حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في العام 2023.
وجاء في بيان البحرية المغربية أن من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم ثلاث نساء وطفلين، غادروا ساحل موريتانيا في العاشر من فبراير الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن مسئولين إسبان ادعو أن موريتانيا باتت مؤخرا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا، إذ انطلقت منها ثمانية من 10 زوارق وصلت إلى جزر الكناري، في يناير الفائت.
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