الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

ختام ورش العمل لتعزيز قدرات موظفي تعليم الأقصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية (صور)

ختام ورش العمل لتعزيز
ختام ورش العمل لتعزيز قدرات موظفي تعليم الأقصر، فيتو

شارك صباح اليوم الخميس الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر في ورشة العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر لتعزيز قدرات مديري المدارس والمعلمين حول موضوعات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

حضر اللقاء الدكتورة وفاء غريب مدير إدارة التنمية المستدامة بوزارة التربية والتعليم المصرية، يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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أوضح مدير تعليم الأقصر أن تعليم الأقصر مازال وسيظل يبذل كافة مساعيه لتوعية النشء وهذا الجيل بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنمية مشاعر الإنتماء للوطن، وأنه لا مانع من الهجرة على أن تكون بطرق قانونية مشروع تحفظ للمهاجر سلامته وكرامته.


ويذكر أن السفيرة تفقدت أمس مدرستي الأقصر الثانوية الفندقية والأقصر الثانوية الصناعية الميكانيكية العسكرية كمنماذج من مدارس التعليم الفني.

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