الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

معرضة للغرق.. "الحوثي" تتبنى استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن

الحوثي، فيتو
الحوثي، فيتو

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي باليمن، اليوم الإثنين، إنها استهدفت السفينة روبيمار في خليج عدن.

وأفاد بيان للجماعة بأنه  نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للحوثيين قولهم، إنهم حرصوا على خروج طاقم السفينة بـ أمان، فيما أفاد بأنها سفينة بريطانية.

وقال المتحدث العسكري باسم  الجماعة، إنهم أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة في الحديدة. 

 وكانت هيئة الملاحة البحرية البريطانية،  أعلنت تعرض سفينة لهجوم قبالة السواحل اليمنية جنوب البحر الأحمر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر منصة "إكس"، إنها "تلقت تقريرًا عن هجوم على بعد 35 ميلًا بحريًا جنوب ميناء المخا اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن".

وأضافت أن "السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحة السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

في السياق ذاته، أعلنت جماعة  الحوثيين  أنها ستصدر بيانًا عسكريًا، يعتقد أنه بشأن الهجوم.

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مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل

وسبق أن حذرت جماعة الحوثيين التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر، في حين قررت بعض شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

وقالت الحوثي: إن أفعالها في البحر الأحمر تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت إنها لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة.

وحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة.

وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف الحوثيين منذ منتصف يناير، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

 ووصف محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي  الهجمات بالوحشية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر.

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البحر الأحمر التجارة البحرية البريطانية البحرية البريطانية الحوثى المتحدث العسكري بإسم جماعة الحوثي الولايات المتحدة

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