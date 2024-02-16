تعرض سفينة لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن

أعلنت وكالة العمليات التجارية البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن سفينة تعرضت لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، لكنها أكدت عدم وقوع أضرار بالسفينة أو إصابات بين أفراد الطاقم.

هجوم صاروخي في البحر الأحمر

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم: "سفينة كانت تمر شمال غرب مدينة المخا اليمنية تعرضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها".

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة الحوثيون سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

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وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

كارثة انسانية في رفح

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 133 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول وقف النار وإطلاق الأسرى والرهائن.