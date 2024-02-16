الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تعرض سفينة لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن

هجوم صاروخي قبالة
هجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن، فيتو

أعلنت وكالة العمليات التجارية البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن سفينة تعرضت لهجوم صاروخي في  البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، لكنها أكدت عدم وقوع أضرار بالسفينة أو إصابات بين أفراد الطاقم.

هجوم صاروخي في البحر الأحمر 

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم: "سفينة كانت تمر شمال غرب مدينة المخا اليمنية تعرضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها".

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة الحوثيون سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

Advertisements

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

 كارثة انسانية في رفح

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 133 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول وقف النار وإطلاق الأسرى والرهائن.

جماعة الحوثي تتوعد بتصعيد عملياتها العسكرية حال هجوم إسرائيل على رفح

مقتل 17 من عناصر جماعة الحوثي في الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل البحر الأحمر الحرب في غزة المخا اليمنية الولايات المتحدة جماعة الحوثى رفح قطاع غزة مدينة المخا اليمنية

مواد متعلقة

جماعة الحوثي تتوعد بتصعيد عملياتها العسكرية حال هجوم إسرائيل على رفح

مقتل 17 من عناصر جماعة الحوثي في الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

وزير الدفاع في حكومة الحوثي: اليمن أقوى من أن تهزه غارات أمريكا وبريطانيا وإسرائيل

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من الخسارة أمام بلوزداد ويعود من الجزائر بنقطة (صور)

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية