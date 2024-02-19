الأنبا مكاريوس يدشن أواني خدمة وشمامسة جدد بإيبارشية المنيا

صلى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في قرية طوة التابعة لإيبارشية المنيا.

وعقب صلاة الصلح صلى الانبا مكاريوس صلوات رسامة ٢١ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما دشّن نيافته عددًا من الأواني وفرشًا لخدمة المذبح بالكنيسة.

ذكرى الأنبا بقطر

صلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة (مقر المطرانية) بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لنياحة مثلث الرحمات الأنبا بقطر أسقف الإيبارشية السابق، الذي تنيح في ١٦ فبراير ٢٠١٨.

Advertisements

وعقب صلاة القداس وضع نيافة الأنبا أرسانيوس الحنوط بالمزار الخاص به بالكنيسة ذاتها.

والأب الأسقف الراحل من أبناء دير السيدة العذراء المعروف بالمحرق، وهو أول أسقف لإيبارشية الوادي الجديد بعد ثمانية قرون، حيث سيم أسقفًا عامًا لها في ٢٤ مايو ٢٠١٥، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وتم تجليسه في ١٢ يونيو ٢٠١٦.