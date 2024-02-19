الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

نقل 36 جريحا ومريض أورام فلسطينيي و90 مرافقا للعلاج في المستشفيات المصرية

سيارات الإسعاف ,
سيارات الإسعاف , فيتو

 يواصل معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

نقل 36 جريحا ومريض أورام فلسطينيي و90 مرافقا للعلاج في المستشفيات المصرية عبر معبر رفح 

 ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لصحة شمال سيناء 126 جريحا ومريض أورام ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية حيث تم نقل 36 جريحا ومريض أورام فلسطيني بالإضافة إلى 90 مرافقا وذلك للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأكدت مصادر أنه تم نقل مرضى الأورام إلى مستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء ومستشفى زايد آل نهيان والهلال وعهد الكبد والقناطر الخيرية والتأمين الصحي بالقاهرة والعبور بكفر الشيخ  المصابين والمرضى الفلسطينين لتقديم العلاج لهم والرعاية الصحية الكاملة لهم.

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إطلاق حملة "من حقك تنظمي" في شمال سيناء

محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة المساعدات الإماراتية بميناء العريش

 

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل سفينة المساعدات الإماراتية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري.

 

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