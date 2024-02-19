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ثقافة وفنون

أصالة تساند الفنان عبد الله الرويشد في محنته الصحية

أصالة وعبد الله الرويشد،
أصالة وعبد الله الرويشد، فيتو

دعت الفنانة أصالة بالشفاء العاجل للفنان الكويتي عبد الله الرويشد بعد إصابته بجلطة في شرايين المخ.

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": “ألف سلامة على قلبك.. أستاذنا وحبيبنا الغالي عبد الله رويشد.. ترجع لنا بأسرع وقت بالصحّة والعافية”.

 

عبد الله الرويشد

وكانت وسائل إعلام  كويتية وخليجية قد ذكرت أن عبد الله الرويشد تعرض للإصابة بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

 

وكشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد حقيقة إصابة عبدالله الرويشد بجلطة دماغية نقل نقل على إثرها إلي العناية المركزة، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع “X” تويتر سابقا.

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وقالت “السعيد”: "الحمد لله وصلتني أخبار تؤكد أن الفنان الكبير عبدالله الرويشد بخير، الحمدالله بفضل كانت بداية جلطة وبفضل من الله ودعاء محبينه لحقوها الأطباء وهو الآن بحالة مطمنة.

وطالبت فجر السعيد من عبد الله الرويشد أنه يعتني بحالته الصحية، مؤكدة أنه بمثابة ثروة قومية لهما.

 

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