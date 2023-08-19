السبت 19 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بسبب لقب صوت مصر، الجمهور يفتح النار على فجر السعيد

فجر السعيد وأنغام
فجر السعيد وأنغام

تلقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، سيلًا من الشتائم والانتقادات اللاذعة، من محبي الفنانة أنغام، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها في إنستجرام، تتحدث فيه عن النجمة الأحق بلقب "صوت مصر"، الذي اشتعل عليه الخلاف مؤخرًا.

 

وقالت السعيد إن أنغام ليست أحق بهذا اللقب "صوت مصر"، وإن إمكانياتها الصوتية لا تتناسب مع هذا اللقب الذي لا يليق إلا بأم كلثوم التي وصفتها بأنها صاحبة لقب صوت مصر الأولى، أما حاليًا فالأحق به آمال ماهر وبعدها مي فاروق وريهام عبدالحكيم.

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ورغم أنها ليست من عُشّاق أنغام، كما قالت في الفيديو، إلا أن فجر السعيد اعتبرت المطربة المصرية "أفضل من غيرها من المطربات على الساحة حاليًا"، لكنها أكدت أن مواطنتها شيرين عبدالوهاب أفضل منها على المستوى الفني.

 

وتابعت السعيد: "أنغام ليست صوت مصر أبدًا. شيرين أفضل من أنغام ولكن من يجوز تلقيبها بصوت مصر يجب أن يتميز صوتها بإمكانيات لا تمتلكها أنغام وأكبر من صوتها".

 

وواصلت: "هذا اللقب لا يناسب حاليًا إلا آمال ماهر وبعدها مي فاروق وريهام عبد الحكيم، أما شيرين فهي تلعب في منطقة منفردة وصوتها لا يتكرر، لديها بحة مصرية خاصة فيها لا ينافسها فيها أحد".

 

في هذا السياق، جمهور أنغام لم يعجبه حديث الإعلامية الكويتية، ليفتح النار عليها بتعليقات أظهرت غضبهم وسخطهم عليها، جاء من ضمنها: "أنغام إنسانة راقية من أول ما ظهرت على الساحة لليوم"، و"أنتِ من حتى تقرري من الأحق بلقب صوت مصر".

 

يذكر أن الخلاف على لقب "صوت مصر"، بدأ بتصريح للفنانة شيرين عبد الوهاب في أحد البرامج التلفزيونية، حيث أكدت أنها الفنانة الوحيدة التي تستحق هذا اللقب، لتتعرض لهجوم لاذع من جمهور أنغام، لا سيما مع دخولها على خط الخلاف.

 

وتزامنًا مع تصريح شيرين، أعادت أنغام نشر مقاطع مصورة من حفل "ليلة صوت مصر" الذي أحيته في المملكة العربية السعودية في مارس الماضي، وكذلك تغريدات محبيها عبر "تويتر" ممن دافعوا عنها، ومنحوها هذا اللقب.

 

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