طريقة عمل الدلكة السوداني لجسم ناعم كالحرير

العناية ببشرة الجسم من الأمور التي تهتم بها بعض الفتيات لأن الجمال ليس خارجيا فقط بل يجب الاهتمام بجمال الجسم أيضا ما يعزز ثقة الفتيات والسيدات بأنفسهن.

والعناية ببشرة الحسن تحتاج ترطيب الجسم وسنفرته باستمرار.. هذا بجانب الوصفات الطبيعية التى تنعم بشرة الجسم وتفتحها.

الدلكة السوداني لجسم ناعم كالحرير

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، الدلكة السوداني لجسم ناعم كالحرير.

المكونات:

ملعقة كبيرة أرز مطحون

ملعقة كبيرة بن

ملعقة كبيرة نشاء ذرة

رشة كركم

ماء

ملعقة عسل نحل

Advertisements

ملعقة سكر بنى

الطريقة:

نحضر مقلاة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.

نرفع المقلاة على النار ونترك المكونات تسخن.

ثم نضيف الماء ونقلب جيدا على النار حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نرفع الخليط على النار ونتركه يبرد قليلا.

ثم نضيف له العسل السكر ونقلب جيدا.

ثم نفرد القناع على الجسم ونفرك الجسم لمدة 5 دقائق.

ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر هذا القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

الدلكة السوداني لجسم ناعم كالحرير، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.