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صحة ومرأة

طريقة عمل البرجر النباتي بدون لحم أو دجاج، ومذاقه لا يقاوم

برجر نباتى، فيتو
برجر نباتى، فيتو

طريقة عمل البرجر، البرجر من الوجبات السريعة الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار ويقدم بأنواع اللحوم المختلفة.

وطريقة عمل البرجر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة فهو يقدم بأى نوع لحوم ولكن مع غلاء الأسعار تبحث ربات البيوت عن طرق البرجر الاقتصادية.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل البرجر نباتي بدون لحم أو دجاج.

مكونات عمل البرجر النباتي:

2 كوب عدس أسمر مسلوق

نصف كوب ذرة حلوة

نصف كوب مشروم

حبة بصل أخضر

نصف كوب فول صويا مجروشة

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نصف كوب ماء ساخن

حبة بطاطس متوسطة مسلوقة

فص ثوم مفروم

ملح وفلفل وبهارات

طريقة عمل البرجر النباتى:

  • ينقع فول الصويا المجروش في الماء الساخن المغلي
  • يترك مغطي نصف ساعة ثم يصفي جيدًا
  • يوضع فول الصويا بعد تصفيته بالكبة
  • تضاف له كل المقادير الأخري
  • تطحن جيدًا حتي نحصل علي عجينة متماسكة
  • تشكل كرات برجر
  • تترك بالثلاجة حتي تتماسك
  • ثم يشوي البرجر ويقدم بحسب الرغبة والإضافات المفضلة
طريقة عمل البرجر، فيتو 

ولعمل برجر اللحم

مكونات البرجر:

نصف كيلو لحم مفروم
نصف كيلو بصل مفروم ومصفى جيدا
ملح
فلفل أسود
بهارات برجر
رشة قرفة
بيضة
رشة بقسماط

طريقة عمل برجر بيتى:

- نفرم البصل جيدا ونصفيه تماما من الماء.

- نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف له البصل بعد تصفيته، ونقلب جيدا.

- نضيف جميع التوابل ونعجن جيدا.

- نضيف البيضة والقليل من البقسماط ونعجن جيدا، والبيض هنا يساعد فى تماسك الخليط ووضعه اختيارى على حسب الرغبة، مع العلم أنه لا يؤثر فى المذاق.

- نشكل البرجر على هيئة أقراص، من خلال فنجان شاى أو مكبس برجر.

- نضع البرجر في الفريزر بعدها لمدة نصف ساعة.

- نخرج البرجر ونضعه على الجريل، وفى مقلاة غير لاصقة مدهونة زيت، ويمكن شويه على الفحم، حسب الرغبة.

- بعد تمام نضج البرجر، نضعه فى خبز الكيزر مع الكاتشب والمايونيز والخس والبصل والطماطم والجبن الشيدر ويقدم بعدها.

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فوائد اللحوم الحمراء

واللحوم الحمراء من الأكلات المهمة لأنها تحتوى على البروتين الحيوانى الذى يقوي العضلات، ويساعد فى تكوين كرات الدم الحمراء ما يساعد فى الوقاية من أنيميا فقر الدم.

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