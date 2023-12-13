طريقة عمل برجر الجمبري، لذيذ ومميز ومذاقه لا يقاوم

طريقة عمل برجر الجمبري، الجمبري من المأكولات البحرية الشهيرة التى تباع بمبالغ باهظة ورغم ذلك يزداد الإقبال على تناوله.

وطريقة عمل برجر الجمبري، سهلة وبسيطة وهو يعتبر من أنواع البرجر الفاخر الذى تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل برجر الجمبري.

مكونات عمل برجر الجمبري:-

نصف كيلو جمبري مقشر ومنظف

بقدونس مفروم

شبت مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

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ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة شطة اختياري

عصير حبة ليمون

حبة بيض

طريقة عمل برجر الجمبري:-

نحضر الجمبري ونغسله جيدا، مع مراعاة إزالة كيس الرمل فى الظهر.

ثم نحضر مكونات التنظيف التى ذكرناها ونخلطها معا جيدا، وننقع الجمبري فيها لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الجمبري جيدا بالماء الجارى.

ثم نفرم الجمبري فرم خشن في محضر الطعام.

نرفع الجمبري من محضر الطعام، ونضعه في وعاء.

ثم نضيف له جميع المكونات ونعجن جيدًا حتي تتجانس المكونات.

ثم نشكل العجين أقراص برجر.

ثم نشوي اللرجر في قليل من الزبدة والزيت على مقلاة غير لاصقة حتي يصبح ذهبي اللون من الجانبين.

ثم نقدم برجر الجمبري ساخن في الخبز مع الإضافات المفضلة.

طريقة عمل برجر الجمبري، فيتو

ولعمل الجمبري المقلي:-

مكونات عمل الجمبري المقلي:-

كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد أو طازج حسب الرغبة

للتنظيف

ماء

ملح

عصير ليمون

ثوم مفروم

كمون

للتتبيلة

ملح

بابريكا

بصل بودر

ثوم بودر

كمون

بهارات سمك

فلفل أسود

عصير ليمون

رشة كسيرة جافة

للقلى

دقيق

بيض

لبن

بقسماط

طريقة عمل الجمبري المقلي:-

نحضر الجمبري ونغسله جيدا، مع مراعاة إزالة كيس الرمل فى الظهر.

ثم نحضر مكونات التنظيف التى ذكرناها ونخلطها معا جيدا، وننقع الجمبري فيها لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الجمبري جيدا بالماء الجارى.

ثم نحضر مكونات التتبيلة ونخلطها معا وننقع فيها الجمبري ليلة كاملة أو لمدة 6 ساعات على الأقل.

ثم نخرج الجمبري من التتبيلة ونضعه فى الدقيق، ثم نخلط البيض واللبن معا ونضع الجمبري في الخليط.

ثم نضعه فى البقسماط ونكرر العملية حتى تنتهى الكمية.

ثم ندخل الجمبري الفريزر لمدة نصف ساعة.

ثم نقليها فى الزيت الغزير حتى يحمر لونه، ثم ننشله ونضعه في مصفاة.

ويقدم ساخنا مع الأرز الصيادية وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء.