دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني

دوري أبطال أفريقيا، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة من التدريبات خلال اليومين وذلك بعد العودة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف.

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مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى مثلهم، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة بدور المجموعات

مشوار ميدياما الغاني بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الغانى 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وخسر في أربع مباريات وأحرز لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفًا.

مباريات ميدياما الغاني بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- ميدياما الغاني 1-0ريمو ستارز النيجيري ذهاب دور ال 64

2- ميدياما الغاني 0-1 ريمو ستارز النيجيري إياب دور ال 64 (3-2) ركلات الترجيح

3- ميدياما الغاني 3-1 هوريا الغينى ذهاب دور ال 32

4- ميدياما الغاني 1-2 هوريا العينى إياب دور ال 32

5- ميدياما الغاني 0-3 الأهلى الجولة الأولى بدور المجموعات

6- ميدياما الغاني 2-1 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

7- ميدياما الغاني 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثالثة بدور المجموعات

8- ميدياما الغاني 0-3 يانج افريكانز التنزاني الجولة الرابعة بدور المجموعات