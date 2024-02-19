أول تعليق من الزمالك على قرار شطب عضوية مرتضى منصور وزيارة الأهلي

تحدث أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن قرار الإدارة بشطب عضوية مرتضى منصور الرئيس السابق للنادي وأيضا زيارة مجلس إدارة الأهلي للقلعة البيضاء.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "كل الترحيب بمجلس الخطيب، تعطلت الزيارة في الفترة الأخيرة بسبب مرض العامري فاروق ثم وفاته، ولم يكن مناسبًا وقتها إجراء زيارات، لكن الآن الوقت مناسب".

وأكد: "لو تم تقديم دعوة لمجلس إدارة الزمالك من أجل زيارة الأهلي، وهناك ما يستدعي ذلك، بالتأكيد فإن هذا شرف للناديين".

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وعن قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور قال: "يوجد شروط معينة للعضوية ولإسقاطها، وتم إسقاط عضوية مرتضى منصور وفقًا للائحة".

وواصل: "القانون به درجات للتقاضي، ومن حق الجميع اللجوء للقانون، لكن المجلس لجأ إلى اللائحة من أجل إسقاط العضوية".

الزمالك يعلق على زيارة الأهلي للقلعة البيضاء

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بعد قبول مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة أبناء ميت عقبة لزيارة مقر القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يزور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غدًا "الاثنين" نادي الزمالك، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

بيان رسمي من الزمالك

وجاء بيان مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:" يُثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غدًا الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، والتي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال.

وواصل البيان: "ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقًا من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشيًا مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد".

وأتم: “ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة”.