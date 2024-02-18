زيزو يعلق على زيارة مجلس الأهلي للزمالك

أكد عبدالعزيز عبدالشافي “زيزو” نجم النادي الأهلي السابق، أن زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك تعني عودة "الود والاحترام" مشيرا إلى أن تلك الزيارات دائمًا نحن في حاجة لوجودها، في ظل الدور المجتمعي لرؤساء الأندية، لأنه لابد من وجود احترام متبادل بين الأندية، وتنعكس بذلك على سلوكيات الجماهير المصرية.

وقال زيزو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هذه الزيارات دائمًا تعطي ثقافة مختلفة وتضفي الاحترام بين عناصر اللعبة، لأن الرياضة مبنية على قيم وفضائل، وكل هذه السلوكيات تعود على المجتمع والجماهير، ولابد أن يتعود الجميع على النظام وأتمنى أن يركز الإعلام على هذه الجوانب الإيجابية في الزيارة وقيمتها".

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وأضاف: "الجمهور يجب أن يستمتع بالمباريات مع الالتزام بالشعور الطيب والروح الرياضية مع المنافس، والجمهور هو العنصر الوحيد الذي لا يستفيد ماليًا من وراء دعم فريقه".

وزاد: "الإعلام من أهم الوسائل التربوية لتقويم سلوك الجمهور، ولابد من إضفاء قيم الود والإحترام على المجتمع الرياضي، ولابد من استثمار زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك، والاستفادة منها بشكل جيد، وأن يتم تعديل جميع سلوكيات الجماهير، لأن الرياضة قيم وأخلاق حتى بين عناصر الفريق الواحد".

الزمالك يعلق على زيارة الأهلي للقلعة البيضاء

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بعد قبول مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة أبناء ميت عقبة لزيارة مقر القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يزور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غدًا "الاثنين" نادي الزمالك، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

بيان رسمي من الزمالك

وجاء بيان مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي: "يُثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غدًا الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، والتي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال.

وواصل البيان: "ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقًا من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشيًا مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد".

وأتم: “ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة”.