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ثقافة وفنون

مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي وسر فشل زيجاتها (فيديو)

مي سليم وأحمد الفيشاوي،
مي سليم وأحمد الفيشاوي، فيتو

مي سليم، كشفت الفنانة مي سليم، حقيقة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، موضحة الصورة التي تجمعنا بزي الزفاف والمنتشرة على السوشيال ميديا من فيلم "بنقدر ظروفك"، ويحكي عن علاقة حب بينهما وتنتهي بالزواج.

 

حقيقة زواج مي سليم من أحمد الفيشاوي

وأكدت خلال لقائها ببرنامج "كلام ستات" المذاع على قناة "أون": "مصر كلها قالوا لما الصورة انتشرت إني اتجوزت أحمد الفيشاوي وده مش صحيح، الصورة من فيلم ليس إلا".

وأضافت مي سليم: "انبسطت جدا في الشغل مع الفيشاوي وهو مريح جدا في التصوير، في فيلم بنقدر ظروفك".

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مسلسلات رمضان 2024، مي سليم تنشر البرومو التشويقي لـ أمير العوامري (فيديو)

زيجات مي سليم

ولفتت: "أنا محظوظة ببنتي وأخواتي وأمي والجمهور، أنا ليا تجربتين في الزواج مقعدوش وقت طويل وانفصلت على طول.. بس ده نصيب وممكن يكون بسبب نقص الخبرة عندي لإني اتجوزت وأنا صغيرة، والحمد لله عمري ما تعرضت للخيانة لإنها أكتر حاجة بتوجع المرأة".


نشرت الفنانة مي سليم البرومو التشويقي لمسلسل أمير العوامري بطولة الفنان هاني سلامة والذي من المفترض أن يشارك في السباق الرمضاني٢٠٢٤.

 

وكشف الفنان هاني سلامة، تفاصيل مسلسله الجديد “أمير العوامري” المقرر عرضه في رمضان 2024، مؤكدا أن أحداثه تدور حول صراعات رجال أعمال.

هاني سلامة يكشف تفاصيل مسلسله في رمضان 2024 

وقال هاني سلامة خلال لقائه مع برنامج “أرب وود”: "هو مش صعيدي ولكن مسلسل تدور أحداثه حول صراعات رجال الأعمال  بشكل عام في إطار اجتماعي وكمان في خطوط رومانسية في العمل".

وأضاف: “فيه صراعات مع الأخوات والشركات وهو لون ودور مختلف بالنسبة لي وعجبني جدا سيناريو المسلسل.. مكتوب بشكل كويس”.

مسلسل أمير العوامري من بطولة هاني سلامة وسوسن بدر وخالد زكي ومي سليم ومرهان حسين، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي ومن إخراج محمد النقلي.

يذكر أن الفنان هاني سلامة شارك  في موسم رمضان 2022 بمسلسل “ملف سري”، وشاركته البطولة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

مسلسل ملف سري

ودارت أحداث مسلسل ملف سري حول أحداث حقيقية حدثت في عام 2013، ويجسد هاني سلامة دور مستشار في دار القضاء العالي، ويفتح النار على رجال الأعمال الفاسدين، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

أبطال ملف سري 

والعمل من بطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، مادلين طبر، محسن محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

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