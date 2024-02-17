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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2024، مي سليم تنشر البرومو التشويقي لـ أمير العوامري (فيديو)

هاني سلامة، فيتو
هاني سلامة، فيتو

نشرت الفنانة مي سليم البرومو التشويقي لمسلسل أمير العوامري بطولة الفنان هاني سلامة والذي من المفترض أن يشارك في السباق الرمضاني٢٠٢٤.

وكشف الفنان هاني سلامة، تفاصيل مسلسله الجديد “أمير العوامري” المقرر عرضه في رمضان 2024، مؤكدا أن أحداثه تدور حول صراعات رجال أعمال.

هاني سلامة يكشف تفاصيل مسلسله في رمضان 2024 

وقال هاني سلامة خلال لقائه مع برنامج “أرب وود”:" هو مش صعيدي ولكن مسلسل تدور أحداثه حول صراعات رجال الأعمال  بشكل عام في إطار اجتماعي وكمان في خطوط رومانسية في العمل".

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وأضاف: “فيه صراعات مع الأخوات والشركات وهو لون ودور مختلف بالنسبة لي وعجبني جدا سيناريو المسلسل مكتوب بشكل كويس”

مسلسل أمير العوامري من بطولة هاني سلامة وسوسن بدر وخالد زكي ومي سليم ومرهان حسين والمسلسل من تأليف أحمد صبحي ومن إخراج محمد النقلي.

يذكر أن شارك الفنان هاني سلامة في موسم رمضان 2022 بمسلسل ملف سري وشاركته البطولة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

مسلسل ملف سري

وتدور أحداث مسلسل ملف سري حول أحداث حقيقية حدثت في عام 2013، ويجسد هاني سلامة دور مستشار في دار القضاء العالي، ويفتح النار على رجال الأعمال الفاسدين، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

أبطال ملف سري 

والعمل من بطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، مادلين طبر، محسن محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

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2024 الفنان هاني سلامة الفنانة مي سليم رمضان 2024 مسلسل ملف سري مسلسل أمير العوامري

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