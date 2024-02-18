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خارج الحدود

وزير دفاع الاحتلال يزعم: حماس تبحث عن بديل للسنوار

جالانت، فيتو
جالانت، فيتو

زعم وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، في تقييم له اليوم الأحد للوضع الأمني بقيادة الجيش الجنوبية، إن كتيبة خان يونس التابعة لحركة حماس "هزمت، وحماس تبحث عن بديل للسنوار".

استمرار العدوان على خان يونس

وادعى جالانت، بحسب ما نشر موقع  صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "محطة غزة التابعة لحماس لا تجيب. لا يوجد هناك من يمكن الحديث معه كقيادة بالميدان، والقيادة الخارجية تبحث عن قيادة داخلية، ولا توجد جهة تسيطر أو مسؤول نشط"، وفق مزاعمه.

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واعتبر أن التعمق في العملية بخان يونس "يواصل إثبات نفسه، وكتيبة خان يونس لا تعمل كجهة عسكرية بأي حال من الأحوال. حماس بقيت مع الهوامش في المخيمات المركزية ومع كتيبة رفح. وما يحول بينهم وبين الانهيار الكامل كنظام عسكري هو قرار الجيش الإسرائيلي. لا يوجد هناك من سيقوم بمساعدتهم، لا ايرانيين ولا مساعدة دولية"، - علي حد قوله-.

تدمير البنية التحتية لحماس

 

وكان قد زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد، إن جنود الاحتلال في أنفاق في غزة يدمرون البنية التحتية لحركة حماس، وأنه تم تدمير ثلاثة أرباع كتائب حماس القتالية خلال العمليات العسكرية في القطاع، وذلك علي حد قوله.

وتابع نتنياهو مزاعمه: "دولة الاحتلال متحدة كما لم تكن في السابق من أجل أمر واحد وهو تحقيق انتصار شامل، وتل أبيب لن تقبل إملاءات دولية تطالب بفرض إقامة دولة فلسطينية بشكل أحادي".
وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: "نترقب إطلاق سراح من تبقى من الأسرى الأحياء وهذا يمكن تحقيقه عبر عملية عسكرية ومفاوضات صارمة.. وملتزمون بتحقيق الانتصار الشامل وهذا يعني إطلاق سراح الأسرى".
 

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