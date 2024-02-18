الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

انطلاق حملة النظافة الموسعة بمساجد الجمهورية قبل شهر رمضان

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق حملة نظافة موسعة في جميع مساجد الجمهورية،  صباح الإثنين 19/ 2/ 2024م  والبداية من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة.

حملة وزارة الأوقاف لنظافة المساجد قبل شهر رمضان


وتؤكد وزارة الأوقاف أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).

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خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وفي سياق متصل أوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة  لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح (32) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 23 / 2 / 2024م، منها (25) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا.

 

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1. مسجد محمود تركيا – ديرب نجم
مديرية أوقاف جنوب سيناء
2. مسجد السيدة ذكيه حسن – نبق – شرم الشيخ
3. مسجد سعود الجابر – الطور 
مديرية أوقاف مطروح
4. مسجد الشيخ كندي بو ملحا – منطقة آبار نوح أولاد نوح


مديرية أوقاف الدقهلية
5. المسجد القديم – البقلية– مركز المنصورة
مديرية أوقاف الأقصر
6. مسجد العمري البحري- اللأقالتة - القرنة
 

مديرية أوقاف أسيوط
7. مسجد الرحمن – أبو الهدر - ديروط
8. مسجد سيدي عبد الرحيم – بندر ديروط
مديرية أوقاف البحيرة
9. مسجد زينب هانم – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير 
10. مسجد الدوار – قرية الثلاثين - مركز كفر الدوار 
11. مسجد عبد السلام الحلوجي– زاوية صقر – مركز أبو المطامير
12. مسجد النور – قرية الإنتاج الأول – النوبارية – مركز أبو المطامير
13. مسجد زرف زكي – قرية التمامة –

مركز كفر الدوار
14. مسجد المنجد – قرية الهلباوي– سيدي غازي – مركز كفر الدوار
15. مسجد عبد الله ناصر – النمرية– مركز أبو المطامير
 

مديرية أوقاف الفيوم
16. مسجد الشيخ علي الديب – مركز الفيوم
17. مسجد عمر بن الخطاب – إطسا
18. مسجد الرضوان – أبو كساه - أبشواي
19. مسجد الرحمة – سنورس 
20. المسجد البحري الكبير – إطسا


مديرية أوقاف الجيزة
21. مسجد اليسر – ابني بيتك – المنطقة السادسة - ق
22. مسجد الرحمن – عزبة البحاروة - العياط 
23. مسجد التوحيد – طهما - العياط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
24. مسجد الخضر – أبو خليفة – القنطرة غرب


مديرية أوقاف المنوفية
25. مسجد أحمد عيسى – شبشير– طملاي– منوف 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. المسجد الكبير – مركز المنزلة
2. مسجد الجبارنة – مركز دكرنس


مديرية أوقاف الغربية
3. مسجد الرحمة – ميت حبيش البحرية - طنطا
مديرية أوقاف سوهاج
4. مسجد الأنصار – نجع مازن - سوهاج
مديرية أوقاف كفر الشيخ
5. مسجد الرحمة – هندسة الري – سيدي سالم غرب 
مديرية أوقاف قنا
6. مسجد خالد بن الوليد – حاجر الجبل – هو – نجع حمادي
7. مسجد التوحيد – نجع غانم – العركي - فرشوط

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الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا الجمعة المقبلة

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تضم قيادات الوزارة، الأوقاف تعلن تشكيل لجنة لمتابعة أعمال شهر رمضان

 

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وزارة الأوقاف مساجد الجمهورية مسجد السيدة نفيسة شهر رمضان

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