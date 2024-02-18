تفاصيل طرح كارت الخبز الجديد لغير حاملي البطاقات التموينية

تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية على الانتهاء من ترتيبات طرح كارت ذكى لصرف الخبز البلدى المدعم للمواطنين الذين لا يحملون بطاقة تموينية.

سعر رغيف الخبز على كارت الخبز الجديد

وأوضحت أن سعر رغيف الخبز على كارت الخبز الجديد ستكون جنيها واحدا للرغيف، وذلك بعد احتساب تكلفة تصنيعه وعدد الأرغفة التى يحصل عليها كل مواطن، مضيفة أن الطرح لغير حاملى البطاقة التموينية لـ10 أو 20 رغيفًا كمثال بالسعر الحر.

وأكدت وزارة التموين طرح رغيف الخبز على الكارت الجديد لغير حاملى البطاقات التموينية بوزن 90 جرامًا بسعر أقل من المخابز السياحية بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30%.

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ووفقًا لاجتماعات متتالية بين وزارة التموين مع شعبة المخابز، فإن كارت الخبز الذكى سيكون بنفس مواصفات البلدى المدعم على بطاقة التموين، ولكن بسعر أقل من السوق المحلية.

أماكن الحصول على كارت الخبز الجديد

ويمكن الحصول على كروت صرف الخبز من مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات، وكل مواطن يمكنه شحن هذا الكارت بالمبلغ الذى يريده، حيث إن المواطن يمكن أن يشترى كروت الخبز بأى قيمة مالية.

حيث يمكن للمواطن أن يشحن الكارت بـ50 جنيها أو 100 جنيه مثلا، ليحصل على الخبز التموينى بسعر التكلفة.

ويستفيد من كارت الخبز الجديد أكثر من 30 مليون مواطن لا يحملون بطاقة تموينية.

المستفيدون من كارت رغيف الخبز

وكشفت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزير التموين بطرح كارت الخبز الجديد جاء استجابة للدراسة التى تقدمت بها الشعبة العامة للمخابز، والتى تشمل قيام المواطن الذى يرغب فى الحصول على الخبز الحر بمواصفات المدعم، شراء الكارت الذكى من مكاتب البريد، حيث سيتم تقسيمه إلى فئات 20 و50 و100 جنيه حسب الاحتياجات الشهرية.

حيث إن الرغيف الحر بالمخابز البلدية سيخضع للرقابة الحكومية، وسيكون أرخص من الخبز المباع حاليًا بالأسواق.