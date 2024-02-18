"التموين" تواصل افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات، ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بتخفيضات 30 %، إطلاق السيارات المتنقلة ومشاركة المجمعات والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 إلى 30 %.

المخزون الاستراتيجي من السلع

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ كميات كبيرة السلع الأساسية بالمنافذ التابعة لها وكذلك في معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، مؤكدة توافر مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 4 أشهر.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التخفيضات على أسعار سلع "أهلا رمضان" تصل إلى 30 ٪ عن مثيلاتها بالسوق، موضحًا قيام شركتي الجملة (العامة والمصرية) بتوفير كافة المكونات التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم.

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ولفت المصيلحي إلى أن هناك متابعة مستمر من الوزارة مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع الخاص.

كوبونات سلعية للأسر الأولى بالرعاية

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة ستوفر كوبونات سلعية بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو الجهات الراغبة في توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي.

بدوره قال من محمد الباهي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، أنه سيتم إقامة 65 شادر لمعارض "أهلا رمضان" في القاهرة، بالإضافة 13 محافظة بالوجه القبلي متواجدة بها الشركة.

وأوضح، أن الشركة المصرية تعمل على توفير المقررات التموينية لنحو 27 مليون مواطن في مستوي المحافظات المتواجدة بنطاق عمل الشركة، من خلال 14 ألف بدال تمويني و4 آلاف منفذ جمعيتي، فضلًا عن 151 فرع تجزئة تابع للشركة، منوها بأن 80 ٪ من فروع الشركة تتعامل بالفاتورة الإلكترونية حيث من المتوقع تعميمها بنهاية العام الجاري.

ولفت الباهي إلى المصرية لتجارة الجملة يتبعها 191 مخزنا رئيسيا و608 ملاحق تابعة، مؤكدًا على ميكنة وحوكمة جميع فروع الشركة وربطها إلكترونيا بالشركة القابضة ووزارة التموين لمعرفة الرصيد المتواجد والكميات المنصرفة وأماكن الاحتياج.

معارض أهلا رمضان بمحافظة قنا

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ نحو 500 طن من كافة السلع الأساسية بمعارض "أهلا رمضان" في محافظة قنا لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20 و30 ٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

إقامة 9 معارض بمحافظة قنا وإطلاق السيارات المتنقلة

وقال حسن القط مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا خلال جولة تفقدية اليوم بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين على المعرض الرئيسي في بندر قنا إنه تم إقامة 9 معارض أهلا رمضان في المحافظة بالإضافة إلى 9 منافذ جمعيتي على مستوى المدن بالمحافظة.

وأضاف القط أن هناك تنسيقا مع الغرفة التجارية لإطلاق 3 سيارات سلعية متنقلة، مشيرا إلى وجود إقبال كثيف من قبل المواطنين على المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية خاصة الأساسية منها.

وأوضح، أن هناك زيادة في أعداد المشاركين في المعرض الواحد خلال العام الجاري والذي يبلغ 10 عارضين مقارنة بـ 7 للمعرض الواحد في شهر رمضان الماضي.

وأشار "القط " إلى أن حصة المعرض الرئيسي المقام في بندر قنا من السلع التي يتم ضخها تبلغ 10 أطنان لكل من سلعتي السكر والأرز بالإضافة إلى 800 كرتونة زيت يوميا.

مشاركة السلاسل التجارية في معارض أهلا رمضان

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا أنه تم مشاركة 10 سلاسل تجارية في معارض أهلا رمضان، وذلك من خلال تخصيص ركن داخل كل سلسلة تجارية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال حسن القط مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية إن المحافظة تضم 533 مخبزا بلديا مدعما منها 180 مخبزا تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وجاري تحويل باقي المخابز تباعًا فور دخول خطوط الغاز الطبيعي بالمناطق الواقع بدائرتها تلك المخابز.

صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات

من جانبه قال عبد العزيز البحيري مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة قنا، إن الشركة لديها 9 هايبر ماركت بالمحافظة، حيث تم إقامة ركن خاص لـ أهلا رمضان بكل فرع، فضلًا عن المشاركة في 3 معارض سلعية في بندر قنا وقوص وقفط من إجمالي 9 معارض بالمحافظة.

أوضح أن الشركة لديها 4 منافذ تجزئة يتم خلالها صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية بخلاف السلع الحرة، بالإضافة 250 مخزنا وملحق منتشرين في أنحاء المحافظة.

معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية في الأقصر

من جانبه، قال حسن عبد الفتاح مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الأقصر، إن الشركة تستهدف إقامة ركن خاص في كل فرع استهلاكي تابع للشركة لطرح سلع أهلا رمضان للمواطنين بتخفيضات تتراوح من 20 إلي 30%، إضافة إلى طرح السلع الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين وحاملي البطاقات التموينية، كما أن الربط السلعي الخاص بالسلع التموينية يصل إلى 45 مليون و700 ألف جنيه.

وأضاف عبد الفتاح أن الشركة المصرية لتجارة الجملة، لديها 14 فرع جملة وتجزئة بمحافظة الأقصر تقوم بصرف السلع التموينية موزعة كالتالي: مدينة الأقصر 4 أفرع تجزئة وفرعين جملة، ومدينة الطود فرعين تجزئة وجملة، مدينة إسنا بعدد 2 فرع جملة وواحد تجزئة، ومدينة أرمنت فرع جملة وأخر تجزئة.

وأشار مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الأقصر إلي أنه يتم صرف الاستعاضات الخاصة بالبطاقات التموينية لنحو 57 بقال تمويني و18 منفذ جمعيتي في محافظة الأقصر بهدف طرحها على حاملي البطاقات التموينية.

بدوره قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 326 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 980 ألف مواطن، مستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز المدعم، يمثلون ما يقرب من 76٪ من سكان المحافظة البالغ عددهم مليون و300 ألف مواطن.

وأضاف أن الشركة لديها في المحافظة 34 فرع جملة وتجزئة ونصف جملة، ومنهم 8 هايبر ماركت مميكنة بالكامل.

وذكر صلاح، أن محافظة الأقصر تضم 628 بقالا تموينيا و15 مركز خدمة مطورا وجاري تطوير ادارة تموين أرمنت، كما أن المحافظة بها 13 مجمعا للخدمات الحكومية المتكاملة تابعا لمبادرة حياة كريمة، و320 مخبزا بلديا مدعما تنتج ما يقرب من 2.7 مليون رغيف بلدي يومي، و605 مستودعات دقيق ينتجوا 4 آلاف طن دقيق شهريًا.