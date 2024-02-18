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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز

جوزيه جوميز، فيتو
جوزيه جوميز، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، للقاء الإسماعيلي المقرر له غدا الإثنين، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك أمام الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد. 

في خط الدفاع: إبراهيما نداي- حمزة المثلوثي -حسام عبد المجيد- عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد.

في خط الهجوم: زيزو شيكابالا وسيف الدين الجزيري.

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وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الاثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها باستاد الإسماعيلية.

قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي 

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر  - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما ".

 

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري. 

 

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