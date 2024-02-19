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ثقافة وفنون

هل ينفصل حسن ونادية في الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد؟

أبطال وبينا ميعاد،
أبطال وبينا ميعاد، فيتو

مسلسل وبينا ميعاد 2، انتهت الحلقة ٢٨ من مسلسل وبينا ميعاد 2 بمشهد صادم حيث تتوتر علاقة حسن ونادية بعد اكتشاف الأخيرة أن حسن يكذب عليها وأنه قد التقى بأمينة دون علمها، ولم تشفع النية الحسنة لزوجها في رغبته لإصلاح حياة أمينة الزوجية لدى نادية التي قررت أن تنام في مكان منفصل عن زوجها وتخبره أنها مستمرة معه فقط من أجل “الأولاد”.

ويُنبئ هذا المشهد بتوتر قادم في عائلة حسن ونادية، وهو توتر لن يمر بالحديث بل بالتأكيد سيؤثر على كافة الأحداث المقبلة في المسلسل المتبقي على نهايته ١٢ حلقة.

وشهدت الحلقة أيضًا توتر علاقة شذى ورمزي بعد زيادة شك شذى بالرغم من محاولات رمزي إقناعها بأنه لم يقترف أي خطأ، ويتصالح رمزي ويحيى بحضور حسن، بينما يكتشف طاهر أن والد ندى قد تم القبض عليه، وتواصل أروى عملها، بينما يقرر علي التورط في أعمال غير مشروعة مع زميل له في الشركة، ويحاول مراد جاهدًا الوصول إلى مروة.

 

أبرز قضايا مسلسل وبينا ميعاد 2

ويحظى الموسم الثاني من مسلسل وبينا ميعاد باهتمام قطاع كبير من الجمهور، ويعد المسلسل من أبرز المسلسلات التي تعرض حاليًّا.

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد 2 عددًا من القضايا الهامة خاصة أنه مسلسل اجتماعي، وتعد قضايا الأسرة هي الأبرز على قائمة أولويات المسلسل، ومن أبرز هذه القضايا الأنانية في العلاقات الإنسانية وحب السيطرة وكيف أنها تهدم العلاقات.

كما يبرز المسلسل قيمة التفاهم والحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، كما يستعرض المسلسل كذلك حياة “البلوجرز” والكسب السريع وكيف أن هذا الأمر يؤثر على أفكار أصحاب الأعمال على أرض الواقع وذلك من خلال أروى وشقيقتها هند التي أصبحت ممثلة شهيرة وبلوجر.

كما يستعرض المسلسل التأثير السلبي للإباحية على الأجيال الأصغر من خلال شخصية مصطفى الطفل الصغير الذي يشاهد هذه الأفلام وهو لم يتعد الـ ١٠ سنوات بعد، كما يقدم المسلسل نصائح للآباء عن ضرورة تثقيف الأطفال فيما يتعلق بالثقافة الجنسية لحمايتهم من الأضرار الخارجية.

 

5 أسباب لمتابعة “وبينا ميعاد 2”

يعتبر مسلسل وبينا ميعاد 2 من أبرز المسلسلات التي تعرض حاليًّا ويتابعها قطاع كبير من الجمهور، وهناك أسباب عدة لمتابعة الموسم الثاني من المسلسل، أبرزها: 

  • يناقش المسلسل عدة قضايا مؤثرة أبرزها انتشار الإباحية بين صغار السن.
  • توجد كيمياء فنية واضحة بين الممثلين المشاركين في المسلسل.
  • يمنح المسلسل فرصا جيدة للممثلين الصاعدين ويمنحهم مساحة جيدة.
  • يستعرض المشكلات العائلية ويقدم حلول أحيانا لها.
  • تعددية الشخصيات وتنوعها يثري العمل الفني ويضيف إليه.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

وحددت القناة موعد عرض المسلسل من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، أميرة أديب، آية سليم، تسنيم مطر.

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