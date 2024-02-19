البروتوكول المتبع لتفريش وتنظيف الأسـنان بطريقة صحيحة ومفيدة

يجب أن يكون تفريش الأسنان عادة مستمرة وضرورية في حياتنا للحفاظ عليها، ولكن هل نقوم بالبروتوكول المتبع لتفريش وتنظيف الأسـنان بطريقة صحيحة ومفيدة؟.

أوضحت دراسة حديثة أنه بالنسبة لفرشاة الأسنان الكهربائية أو اليدوية، فكلاهما جيد بنفس القدر، طالما أنك تنظف جميع أسطح الأسنان وتستخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، لكن يجد بعض الأشخاص أنه من الأسهل تنظيف أسنانهم جيدًا باستخدام فرشاة الأسنان الكهربائية.

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ولفتت الدراسة إلى أنه بالنسبة لمعظم البالغين، فإن استخدام فرشاة أسنان ذات رأس صغير ومجموعة مدمجة ومزودة بشعيرات مستديرة طويلة وقصيرة أمر جيد، والشعيرات المتوسطة أو الناعمة هي الأفضل لمعظم الناس.

وإذا كنت تستخدم فرشاة كهربائية، فقد تعمل الفرشاة ذات الرأس المتذبذب أو الدوار بشكل أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية، لكن التأكد من تنظيف أسنانك جيدًا مرتين على الأقل يوميًا أكثر أهمية من نوع الفرشاة التي تستخدمها.

التركيز المناسب للفلورايد

واوصت الدراسة بأنه من المهم استخدام معجون أسنان يحتوي على التركيز المناسب من الفلورايد، ومن الأفضل أن نتحقق من العبوة لمعرفة كمية الفلورايد التي تحتوي عليها كل علامة تجارية حيث:

● البالغين 1350 جزء من المليون من الفلورايد.

● الأطفال بعمر ال ٣ سنوات ومادون 1000 جزء في المليون من الفلورايد على الاقل.

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن أن يساعد استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الفلورايد في منع تسوس الأسنان، لكن لا تستخدم غسول الفم (حتى لو كان يحتوي على الفلورايد) مباشرة بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة وإلا فإنه سيزيل الفلورايد المركز الموجود في معجون الأسنان المتبقي على أسنانك.

وأوضحت الدراسة أنه قد يؤدي استخدام خيط الأسنان بانتظام أيضًا إلى تقليل أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة عن طريق إزالة البلاك الذي يتشكل على طول خط اللثة، كما أنه من الأفضل استخدام الخيط قبل تنظيف أسنانك.