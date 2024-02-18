70 % نسبة إنجاز جاردن سيتي الجديدة بالعاصمة الإدارية والتسليم في نوفمبر المقبل

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية جاردن سيتي الجديدة New Garden City بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى منطقة R5، وذلك عبر ذراعها التسويقي شركة سيتي إيدج ضمن التوسعات المستمرة لها، والمشروع متعدد الاستخدامات بنماذج متعددة تلبي احتياجات المستهلك المصري على مستوى كافة الشرائح والقوى الشرائية.

وبلغت نسبة الانجاز بالمشروع ما يقرب من 70%، وسيتم بدء تسليمه في أواخر نوفمبر القادم، ويتكون من تاون هاوس وتوين هاوس وفيلات مستقلة بالإضافة إلى مجموعات من المباني السكنية تحتوي على وحدات بمساحات مختلفة من الشقق وتحتوى كل مجموعة سكنية على مستويين تحت الأرض يتم تخصيصها لمواقف السيارات لكل من الملاك والزوار، بالاضافة إلى عدد من المباني متعددة الاستخدمات، والواحدات التجارية في موقع متميز، على مساحة 885 فدان، بالمرحلة الاولى من العاصمة الإدارية الجديدة بين الطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي من محور بن زايد الجنوبي، بجوار منطقتي (R6) و(R4) وبالقرب من المعالم الرئيسية للعاصمة الإدارية الجديدة والمرافق الحيوية مثل الفنادق والنوادى الرياضية بالإضافة إلى جامعة Hertfordshire الدولية.

Advertisements

كما يقع على مقربة من حي الأعمال المركزي والنهر الأخضر والبرج الأيقوني، والمشروع الجديد يهدف لإحياء القاهرة الخديوية القديمة (وسط البلد) بتصميمها الحضري وهندستها المعمارية ومميزات المناظر الطبيعية، داخل العاصمة الادارية الجديدة، كما أن المشروع يحاكي نفس تجربة التسوق بالتجزئة في الشوارع من خلال وجود الوحدات السكنية والمحال التجارية فى شارع واحد، مع وجود الوحدات السكنية على مستوى مرتفع عن محيط الشارع، مع وجود حدائق داخلية لكافة المباني، كما أنه تم تشييد المشروع على أحدث أساليب العمارة والتصميم وأنماط Baroque, Rococo ,Art Deco التي تجمع بين الزخارف التراثية القديمة والتصميمات الأوروبية العصرية كعناصر رئيسية لتصميمات الواجهات.

التخصيص الفوري للأراضي

وسبق أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ودعمًا للاستثمار بالمدن الجديدة.

وقرَّر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، تعديل ضوابط وشروط الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي، والتي تعتمد على التخصيص الفوري بنظام البيع.

وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

وتضمنت تعديلات مجلس إدارة الهيئة على الإعلان على الموقع الإلكتروني للهيئة عن كافة الأراضي المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها: "النشاط - الاشتراطات - السعر المبدئي"، يكون التقدم بطلبات الحجز للهيئة، ولا يسمح بإتاحة التقدم بطلبات الحجز خارج هذه المدة على أن يتضمن طلب الحجز الملاءة المالية المناسبة للمشروع، ويتسلم الحاجز عند تقدمه بطلبه صورة من الضوابط الموضحة أدناه، ويطلع على كافة القواعد والضوابط المتعلقة بطلب الحجز ويوقع بالاستلام والعلم النافي للجهالة.