بالتفاصيل، طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري للسداد بالدولار

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية للتخصيص الفوري، والسداد بالدولار.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة أرض بنشاط تجاري وجراج متعدد الطوابق بمساحة 14325 متر بسعر 65380 جنيه للمتر والسداد بالدولار، وأرض بنشاط تجاري إداري سكني بمساحة 10880 متر بسعر 28765 جنيه للمتر والسداد بالدولار، وأرض بنشاط تجاري إداري سكني بمساحة 3552 متر بسعر 30700 جنيه للمتر للمتر والسداد بالدولار، وأرض مخازن بمساحة 3956 متر بسعر 8930 جنيه للمتر والسداد بالدولار، وارض عمراني مختلط بمساحة 189000 متر بسعر 13000 جنيه للمتر والسداد بالدولار.

كما تطرح أرض بنشاط معارض بمساحة 2219 متر بسعر 66105 جنيه والسداد بالدولار، وأرض بنشاط أرض بمساحة 2736 متر بسعر 66105 جنيه للمتر والسداد بالدولار، وارض بنشاط معارض بمساحة 3847 متر بسعر 62625 جنيه للمتر والسداد بالدولار، وارض بنشاط تجاري اداري بمساحة 4788 متر بسعر 59350 جنيه للمتر والسداد بالدولار، وارض بنشاط تجاري بمساحة 11002 متر بسعر 80675 جنيه للمتر والسداد بالدولار، وارض بنشاط مخازن بمساحة 547 متر بسعر 8930 جنيه والسداد بالدولار، وارض مخازن بمساحة 395 متر بسعر 8930 جنيه والسداد بالدولار، وارض مخازن بمساحة 487 متر بسعر 8930 جنيه والسداد بالدولار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اعلان الحكومة لدراسة إتاحة بيع العقارات بالدولار للمصريين في الخارج أو الأجانب، وذلك بالتعاون مع شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص، واستعرض مجلس الوزراء مبادرة مقترحة "لتعزيز صادرات العقار" باعتباره أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي، والمبادرة ستشمل وحدات تابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم تقديم عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة، بما يساعد فى سرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير".

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

Advertisements

التخصيص الفوري للأراضي

وسبق أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ودعمًا للاستثمار بالمدن الجديدة.

وقرَّر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، تعديل ضوابط وشروط الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي، والتي تعتمد على التخصيص الفوري بنظام البيع.

وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

وتضمنت تعديلات مجلس إدارة الهيئة على الإعلان على الموقع الإلكتروني للهيئة عن كافة الأراضي المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها: "النشاط - الاشتراطات - السعر المبدئي"، يكون التقدم بطلبات الحجز للهيئة، ولا يسمح بإتاحة التقدم بطلبات الحجز خارج هذه المدة على أن يتضمن طلب الحجز الملاءة المالية المناسبة للمشروع، ويتسلم الحاجز عند تقدمه بطلبه صورة من الضوابط الموضحة أدناه، ويطلع على كافة القواعد والضوابط المتعلقة بطلب الحجز ويوقع بالاستلام والعلم النافي للجهالة.