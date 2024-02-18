خرج فريق بايرن ميونخ، بالكثير من السلبيات، بعد خسارته أمام مضيفه بوخوم بنتيجة (2-3)، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب رورستاديون ضمن لقاءات الجولة رقم 22 من الدوري الألماني.

ثنائية بايرن ميونخ في بوخوم، حملت توقيع جمال موسيالا وهاري كين.

هاري كين يحطم رقم هالاند في الدوري الألماني

وبحسب أرقام شبكة "أوبتا"، فقد سجل هاري كين 25 هدفا في أول 22 مباراة خاضها في الدوري الألماني.

ولا يوجد لاعب طوال تاريخ الدوري الألماني، احتاج لعدد أقل من المباريات، من أجل تسجيل أول 25 هدفا له في البطولة.

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ويحتل هالاند، المرتبة الثانية بتسجيل 25 هدفا في أول 25 مباراة، بينما وصل أوفه زيلر إلى 25 هدفا في 28 مباراة.

ويتواجد كريستيان مولر في المركز الرابع، بعدما احتاج إلى 29 مباراة من أجل تسجيل 25 هدفا، مقابل 33 مباراة للوكا توني في المركز الخامس.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها بايرن ميونخ، مباراتين متتاليتين في الدوري الألماني منذ ديسمبر 2019، وذلك بحسب "سكواكا".

خسارة بايرن ميونخ من بوخوم

تعرض فريق بايرن ميونيخ لهزيمة موجعة من مضيفه بوخوم بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، في الجولة 22 من مسابقة الدوري الألماني.

وبهذه النتيجة يزيد من تأزم موقف البايرن ويرفع الفارق مع باير ليفركوزين المتصدر إلى 8 نقاط، قبل 12 جولة من نهاية «البوندسليجا».

وتقدم بايرن ميونخ مبكرا في الدقيقة 14 عبر تسديدة قوية من جمال موسيالا من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل تاكوما أسانو لصالح بوخوم في الدقيقة 38، بعد انطلاقة وتصويبة على يسار مانويل نوير، حارس المرمى.

وأضاف كيفين شلوتيربيك الهدف الثاني لبوخوم، في الدقيقة 44، من ضربة رأس، بعد ضربة ركنية، قبل أن يعمق كيفين شتوجر جراح بايرن ميونيخ بهدف ثالث في الدقيقة 85 من المباراة، التي شهدت طرد دايوت أوباميانكو، مدافع «العملاق البافاري».

وحاول بايرن ميونيخ العودة، بعدما سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع، عبر هاري كين، بعد تمريرة من ماتياس تيل، لكن لم ينجح الفريق في ذلك.

وتعقد الهزيمة موقف المدير الفني للفريق الألماني توماس توخيل الذي أصبح قريبا من الرحيل بسبب التراجع والنتائج السلبية للفريق في الفترة الحالية بعد ابتعاد البافاري عن صدارة الدوري الألماني، وخسارته أمام لاتسيو في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.