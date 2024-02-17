ليفركوزن يواصل التألق ويهزم هايدنهايم 2-1 في الدوري الألماني

واصل نادي باير ليفركوزن، انتصاراته بالفوز على حساب هايدنهايم، بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب فويت أرينا، في الجولة 22 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم باير ليفركوزن بالهدف الأول عن طريق جيريمي فريمبونج في الدقيقة 45+2 ونجح اللاعب أمين عدلي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 81.

وقبل نهاية اللقاء تمكن هايدنهايم من تقليص الفارق بهدف اللاعب تيم كلينيست في الدقيقة 87.

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بهذا الفوز الثمين ارتفع رصيد باير ليفركوزن إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني والذي يواجه بوخوم، غدًا الأحد، على ملعب فونوفيا رور.

المغربي أمين عدلي يساهم في فوز باير ليفركوزن على هايدنهايم#الدوري_الألماني pic.twitter.com/FfQ0DyivEU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024

وقال ألونسو، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أردنا أن نكون على قدم المساواة أمام بايرن.. كان يجب علينا التحلي بالقوة، وقدمنا عملا رائعا ومنضبطا للغاية".

وأضاف: "تقارب صفوف الفريق كان مبهرًا، لم نمنحهم أي فرصة.. وبالطبع الهدف الأول كان مهمًا للغاية، المستوى ككل كان رائعًا، والتزام اللاعبين كان مميزًا"

وعن قدرة فريقه على التأقلم مع أحداث المباراة، قال: "عندما نحتاج إلى السيطرة، بإمكاننا إظهار ذلك.. لكن في بعض الأحيان، يكون النهج هو الانتظار والترقب وتقارب الصفوف، والدفاع عن المساحات المهمة".

وأردف: "جميع اللاعبين أظهروا تركيزا رائعا.. انتظرنا فرصنا، وكان لدينا عدد كاف منها، ولم نسمح لهم بأي فرص.. كان ذلك مهمًا للغاية".

وعن طلبه من كل الجهاز الفني المشاركة في الاحتفال عقب اللقاء، أوضح ألونسو: "اللاعبون يحتاجون كل شخص في الفريق، لا يمكنني القيام بالعمل وحدي.. الكل يعمل بقوة لخلق أجواء رائعة وتناغم، وهذا سبب امتلاكنا الطاقة المهمة الآن، وهو مفتاح النجاح".

وبشأن قدرة ليفركوزن على التتويج بلقب الدوري الألماني: "علينا التحلي بالصبر، وإبقاء أقدامنا على الأرض.. بالطبع التواجد في مركز المقدمة أمر جيد، لكن علينا التعامل مباراة بمباراة، وبدءا من الغد سنفكر في هايدنهايم.. لن تكون مواجهة سهلة".

وواصل باير ليفركوزن، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، تألقه في الدوري الألماني، بالتغلب على ضيفه بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، في قمة لقاءات الجولة رقم 21 التي احتضنها ملعب باي أرينا.

وسجل ثلاثية ليفركوزن كل من جوسيب ستانيسيتش (18) وأليخاندرو جريمالدو (50) وجيرمي فريمبونج (90).

موقف مرموش من الانتقال للدوري الإنجليزي

أنهى تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، حالة الجدل المثارة حول إمكانية رحيل المصري عمر مرموش مهاجم الفريق إلى الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأكد تيمو في تصريحات تليفزيونية أن النادي الألماني لم يتلق أي عروض رسمية من أجل عمر مرموش حتى الآن، مشيرًا إلى أن لديهم علم بجذب الأنظار لديه نتيجة تسجيله الأهداف وظهوره المميز مع الفريق.

وتابع في حديثه: "لا يوجد رغبة لدينا في بيع مرموش خلال الصيف القادم فهو يؤدي بشكل جيد ولديه شخصية متميزة ولاعب كرة قدم عظيم، لذلك نريد الاحتفاظ به معنا".

وأختتم: "نتائج وأداء منتخب مصر متوقع لم يكن كما هو متوقع بالنسبة لنا لذلك لم نتابع أحد، وبصفة عامة اللاعب المصري محور اهتمامنا نظرًا لما يتميز به من قدرات وموهبته العالية".

وكشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اهتمام الثنائي آرسنال ونيوكاسل يونايتد بالتعاقد مع عمر مرموش من صفوف آينتراخت فرانكفورت خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز صفوفهما في الموسم القادم.

وكشف تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول عدد من الأندية في صراع للحصول على خدمات الدولي المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية على الرغم من خروج مصر من دور الـ16.

كتب موقع "Fussball News" أن اسم آرسنال من ضمن الأندية التي ترغب في ضم اللاعب وليس توتنهام ونيوكاسل يونايتد.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت أن توتنهام ونيوكاسل يونايتد مهتمان بضم مرموش.

يذكر أن عقد مرموش المستمر حتى 30 يونيو 2027 مع فرانكفورت لا يتضمن أي شروط جزائية وعلى من يرغب في ضمه التفاوض مع النادي الألماني.