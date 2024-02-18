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رياضة

سلة الزمالك يضم المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون

الزمالك يضم المحترف
الزمالك يضم المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون،فيتو

تعاقد نادي الزمالك رسميًا مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون لتدعيم فريق كرة السلة خلال الفترة الحالية، ويمتد التعاقد مع اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

الزمالك يضم المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون 

وأكد طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك أن التعاقد مع المحترف الأمريكي يأتي بعد متابعته بصورة جيدة، وعقب مفاضلة بين العديد من السير الذاتية في الفترة الماضية، وبناء على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة وائل بدر.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض.
يأتي التعاقد مع ديماركو ديكرسون في إطار خطة مجلس الإدارة بقيادة الكابتن حسين لبيب لتدعيم الفريق من أجل المنافسة على كافة البطولات

 

وعلى صعيد كرة القدم أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الاثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها باستاد الإسماعيلية.

قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي 

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر  - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

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خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري غدا الإثنين 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري. 

 

واقترب إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من قيادة الجبهة اليسرى للأبيض في اللقاء المقبل أمام نظيره الإسماعيلي والذي يجمعهما على ملعب الإسماعيلية غدا الإثنين في الدوري الممتاز. 

 

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