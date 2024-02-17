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رياضة

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام هيلاس فيرونا

يوفنتوس يتعادل مع
يوفنتوس يتعادل مع هيلاس فيرونا، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة يوفنتوس ضد مضيفه هيلاس فيرونا بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب مارك أنتونيو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

أهداف المباراة

تقدم هيلاس فيرونا بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق مايكل فولورنينشو، ثم أدرك فريق يوفنتوس التعادل عن طريق دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

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وفي الدقيقة 52 استطاع يجاني نوسلين إعادة التقدم لفريق فيرونا بالهدف الثاني، ولكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، حيث استطاع ادريان رابيو أن يدرك التعادل ليوفنتوس بعدها بثلاث دقائق وبالتحديد في الدقيقة 55، لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لكل فريق.

فريق هيلاس فيرونا

ترتيب الفريقين 

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد هيلاس فيرونا 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

تشكيل فريق هيلاس فيرونا

بدأ فريق هيلاس فيرونا مباراته في الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لورينز مونتيبو 

خط الدفاع: جيانجياكومو مايناني - بافل داويدوفيتش - خوان كابال

خط الوسط: أوندري دودا - داني سيلفا - داركو لازوفيتش - توماس سوسلوف

خط الهجوم: توماس سوسلوف - جاكسون تشاتشوا - تيجاني نوسلين

تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا

أما فريق يوفنتوس فبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: فيدريكو غاتي - دانيلي روجاني - دانيلو - اندريا كامبياسو

خط الوسط: ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - ادريان رابيو - فيليب كوستيتش

خط الهجوم: كينان يلدز - دوشان فلاهوفيتش

 

يوفنتوس يفاوض توني كروس

في سياق أخر، دخل يوفنتوس الإيطالي، في مفاوضات جادة لضم الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد توني كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي صيف 2024. 

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى إلى التعاقد مع توني كروس  خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن النجم الألماني لا يمانع الانتقال إلى الدوري الإيطالي، وخوض تجربة احترافية جديدة مع يوفنتوس.

ويعد توني كروس صاحب الـ34 عامًا، أحد ركائز ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي، ويريد الملكي استمراره لمدة عام آخر.

ومن ناحية أخرى، رفضت إدارة ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، فكرة التفريط في الألماني توني كروس لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد يرغب في تمديد عقد توني كروس، لموسم إضافي خلال الفترة المقبلة، باعتبار صاحب الـ34 عامًا، أحد ركائز ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي. 

وبدأت إدارة ريال مدريد مفاوضات مع كروس لتأمين استمراره موسما آخرا، في ظل تلقيه عروضا من قبل الأندية الإنجليزية وعلى رأسها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

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