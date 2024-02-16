الدوري الإيطالي، ميلان بضرب ساليرنيتانا بثلاثية

الدوري الإيطالي، نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز على نظيره فريق ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم الكالتشيو.

وسجل ثلاثية الإنتر كلا من ماركوس تورام في الدقيقة 17 وأضاف الهدف الثاني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 19، ثم سجل دينزل دومفريس الهدف الثالث في الدقيقة 40 من أحداث المباراة.

أودينيزي يفوز على يوفنتوس

وفي مباريات أخرى خطف فريق أودينيزي الفوز من نظيره يوفنتوس بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الـ24، من الدوري الإيطالي.

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وعقب المباراة اشتعل الملعب بصافرات الاستهجان من جماهير اليوفنتوس ضد لاعبيهم بعد الخسارة والأداء الضعيف في المباراة.

أهداف مباراة يوفنتوس وأودينيزي

سجل هدف أودينيزي في الشوط الأول، اللاعب لوتارو جيانيتي في الدقيقة 25.

وألغى حكم المباراة هدفا لليوفنتوس لخروج الكرة خارج الملعب كما رفض احتساب ركلة جزاء لليوفي.

وبهذه النتيجة يظل اليوفنتوس بالمركز الثاني برصيد ٣٥ نقطة .

بينما يحتل أودينيزي المركز الخامس عشر برصيد ٢٢ نقطة.

تشكيل يوفنتوس أمام أودينيزي

في حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: أليكس ساندرو - بريمر - جاتي.

في خط الوسط: كامبياسو - رابيو - لوكاتيلي - ماكيني - تيمثي ويا.

في خط الهجوم: ميليك - كييزا.

فيما ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن اسم النجم البولندي أركاديوش ميليك، مهاجم نادي يوفنتوس، كان مرتبط ببعض أندية الدوري السعودي التي أعربت عن رغبتها في ضم المهاجم هذا الموسم

الصحيفة أفادت بأن صاحب الـ ٢٩ عاما رفض عرضين من أندية دوري روشن وقاوم الإغراءات من أجل الاستمرار مع السيدة العجوز للموسم القادم، اللاعب سعيد للغاية مع اليوفي ولا يريد الرحيل

السعودية تسعى للاستحواذ على روما الإيطالي

من جهة أخرى كشف تقرير صحفي إيطالي، أن المملكة العربية السعودية تنوي الاستحواذ على ناد إيطالي، خلال الفترة المقبلة، وتحديدا نادي روما.

وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" إلى التوجه السعودي لشراء نادي روما، مع وجود محادثات يقودها صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى مالك ألميريا، المستشار تركي آل الشيخ.

ونوهت أن ملاك روما رفضوا عرضا سابقا لشراء النادي، لكن السعودية تستعد لتقديم عرض آخر بقيمة 900 مليون يورو سيتم دفعها على الفور، بالإضافة إلى امتيازات أخرى تقدر بنحو 300 مليون يورو.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، وقع شراكة مع نادي روما في أكتوبر الماضي، وسيكون شعار "موسم الرياض" على قمصان الفريق الإيطالي لمدة عامين.

مورينيو يرغب في العودة للدوري الإنجليزي

يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي روما الإيطالي، في العودة إلى الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، حيث سبق للمدرب البرتغالي، تولي قيادة تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وكان نادي روما أعلن إقالة مورينيو من منصبه كمدير فني للفريق، وتعيين دي روسي بدلًا منه.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن هناك مصادر مقربة من جوزيه مورينيو أكدت أنه يريد العودة إلى مانشستر يونايتد وأنه يشعر أن لديه عمل غير مكتمل بالفريق.

وأضافت الصحيفة، أنه من غير المحتمل أن يحدث ذلك، إلا أن جوزيه مورينيو يريد العودة إلى مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.