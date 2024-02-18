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رياضة

رابطة الأندية: أعداد الجماهير ستزيد لـ60 ألف مشجع الموسم المقبل

زيادة أعداد الجماهير،
زيادة أعداد الجماهير، فيتو

زيادة أعداد الجماهير، قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة: إن أعداد الجماهير مرشحة للزيادة ولكن الأمر يتوقف علي سلوك وانضباط والتزام المشجعين خلال مباريات الدوري.

مباريات منتخب مصر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: مباريات المنتخبات الوطنية لا تزال تشهد السماح بالحضور الجماهيري الكبير الذي تتجاوز فيه السعة الـ50 ألف مشجع.

زيادة أعداد الجماهير

وأكد أن أعداد الجماهير ستزيد خلال الموسم المقبل من الدوري العام لـ50 و60 ألف مشجع.

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رابطة الأندية تكشف موعد انتهاء الدوري وموقف أسعار التذاكر بعد زيادة عدد الجماهير

رابطة الأندية: رفع عدد المشجعين بمباريات الدوري العام إلى ٢٠ ألف متفرج

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة موافقة الجهات الأمنية على حضور ٢٠ ألف متفرج لمباريات الدوري المصري.

ووجهت الرابطة الشكر لمؤسسات الدولة والجهات الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلب الرابطة بزيادة عدد المشجعين.

 

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن قرار زيادة عدد الجماهير لـ ٢٠ ألف ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش: "لا يمكن تغيير ثمن تذكرة حضور المباريات في الوقت الحالي وسندرس هذا الأمر في وقت لاحق".

 

تابع: "سيتم إعلان جدول الدوري الجديد حتى الجولة 30 خلال 48 ساعة".

وأكد أحمد دياب أن الموعد الأقرب لانتهاء الدوري سيكون منتصف أغسطس: "الأقرب أن ينتهي الدوري المصري في منتصف شهر أغسطس وفقًا للتعديلات الجديدة، العمل لصالح منتخب مصر أهم من تحقيق أهدافنا بشأن موعد انتهاء الدوري".

 

طلبات حسام حسن أوامر

وشهد اجتماع رابطة الأندية مع حسام حسن تلبية كافة طلباته الخاصة بمواعيد التوقفات الدولية وكذلك مواعيد المباريات.

منتخب مصر، وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، مساء أمس السبت.


وتم خلال الاجتماع تأكيد أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

كما تم استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.

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