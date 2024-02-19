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أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالهيئة العامة للتخطيط العمراني

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

 أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن وظائف قيادية وإشرافية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان.

 

الوظائف المطلوبة

 وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تتضمن ما يلي:

 رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم قناة السويس ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى ومدير عام الإدارة العامة لتخطيط أقاليم شمال الجمهورية.

 

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مواعيد الانتهاء من عملية التقديم للوظائف المعلن عنها وهي 18 مارس المقبل.

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خطوات تقديم الأوراق 

وتقدم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة بمقرها الكائن (العاصمة الإدارية – حى الوزارات – مبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الدور الخامس) خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءًا ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بعد الميعاد أو المرسلة بالبريد الورقي أو الإلكتروني.

 

أعلن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر يناير 2024 

 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 144 وحدات بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118  لعام 1964 والمعدل رقم 2 لعام 2021 وقانون ربط الموازنة العامة للدولة 2023/2024


 

وانتهى الجهاز من دراسة الشكل التعاقد لعدد من الموظفين في 5 وحدات بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

 

وانتهى الجهاز من دراسة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة ما بين صرف مقابل مادي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذلك صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من الموظفين في 108 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

كما انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرار تكليف لعدد من كوادر المهن الطبية في 60 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

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