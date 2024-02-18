الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

نقل الموظفين من وإلى 144 وحدات بالجهاز الإداري للدولة

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر فبراير 2024 

 

نقل الموظفين بالجهاز الإداري 

 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 144 وحدات بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118  لعام 1964 والمعدل رقم 2 لعام 2021 وقانون ربط الموازنة العامة للدولة 2023/2024

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وحدات بالجهاز الإداري للدولة

 

وانتهى الجهاز من دراسة الشكل التعاقد لعدد من الموظفين في 5 وحدات بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

 

وانتهى الجهاز من دراسة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة ما بين صرف مقابل مادي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذلك صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من الموظفين في 108 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

كما انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرار تكليف لعدد من كوادر المهن الطبية في 60 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

منح حافز التميز العلمي

 

وانتهى الجهاز من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد من الموظفين في 10 وحدات بالجهاز الاداري للدولة والحاصلين علي دبلوم عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

 

شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في عدة فاعليات في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات التي عقدت بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 12 – إلى 14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

 

وشارك الدكتور صالح الشيخ، خلال اليوم الأول للقمة في مختبر مستقبل الموارد البشرية والذي ضم في جلسة مغلقة العديد من وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري من دول العالم المختلفة، حيث قام بعدة مداخلات حول التكنولوجيا وإصلاح الادارة العامة، مركزًا على أهمية استمرار النظرة إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي مجرد أدوات لإسعاد الإنسان، فالإنسان هو الغاية من كل هذا التقدم، لكنها ليست هدفًا في حد ذاتها.

 

 

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