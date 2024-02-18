رئيس جامعة الفيوم يفتتح المؤتمر الثاني لشباب الباحثين بكلية الآداب

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، اليوم الاحد، المؤتمر الثاني لشباب الباحثين، الذي تنظمه كلية الآداب، بعنوان "تحديات البحث العلمي في العصر الحديث، دور الشباب الباحث في تجاوز العقبات وتحقيق التنمية المستدامة".

الاهتمام بشباب الباحثين

وقال رئيس جامعة الفيوم، أن المؤتمر يمثل حلقة مهمة في التواصل بين شباب الباحثين في مختلف المجالات العلمية، ومن الضرورة أن تكون البحوث المقدمة تتناول دراسة لمشكلات اجتماعية راهنة وتسعى لتقديم حلول لها.

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فيما قال الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر يعكس اهتمام الجامعة بشباب الباحثين، والإيمان بقدراتهم وأفكارهم، والسعي لتطوير عملية البحث العلمي لتتواكب مع المتغيرات الراهنة، وشدَّد على ضرورة ربط الدراسات الأكاديمية بالمجتمع، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه البحوث لخدمة مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي.

الابحاث ودور الشباب

وقال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الأوراق البحثية المقدمة في المؤتمر، جاءت متنوعة ومتميزة، وتتناول قضايا ذات أهمية كبيرة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعمل على حل مشكلات اجتماعية وإنسانية راهنة.

وأوضح أن المؤتمر يؤكد اهتمام الكلية بالعمل على تطوير البحث العلمي، ويهدف إلى تبادل الأفكار ومناقشة الأوراق البحثية مناقشة علمية رصينة، وتعزيز عملية البحث لدى شباب الباحثين.

وأكد ان شباب الباحثين لهم دور هام وحبوب في تقدم البحث العلمي، ويجب توجيه أبحاثهم لتكون أبحاثًا تطبيقية تقدم حلولًا علمية سليمة للظاهرة محل الدراسة، ووجه الباحثين إلى العمل على تنمية إقليم الفيوم من خلال أبحاثهم.

الهدف من المؤتمر

وأوضحت الدكتورة نجوان عاصم منسق المؤتمر، أن الغرض الرئيس للمؤتمر هو تبادل الأفكار والخبرات والعمل بروح الفريق، وقدمت الشكر لكل أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر.

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