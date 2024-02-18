عربية النواب: تحرك مصر أمام العدل الدولية يفضح ممارسات الكيان الإسرائيلي

أكد أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية من أجل كشف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينينة

وأشار النائب إلى أن مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وبهذا التحرك ستنجح في فضح استمرار الكيان الإسرائيلي في الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

تقديم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تقديم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصا في ظل استمرار محاولات الاستفزاز الإسرائيلية على الحدود المصري، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة ورفح.

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الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم أجمع

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، قائلا: ولا تلتفت إسرائيل لأي دعوات من شأنها تحقيق السلام في المنطقة.

مواجهة المخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة

ولفت النائب، إلى أن هذا التحرك يساهم في مواجهة المخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة، وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر كانت وستظل هي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية.

وحول إمكانية التنسيق مع أي جهة في هذا الشأن، أكد رئيس اللجنة العربية بمجلس النواب، أن مصر لن تتأخر في اتخاذ ما يلزم لتحقيق الهدف من المذكرة وهو كشف الممارسات الإسرائيلية أمام العالم.

يشار إلى أن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

مصر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية

وأكد أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.