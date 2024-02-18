الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

تدريس بنها ينظم ندوة "100 عام على انضمام البرلمان المصري إلى الاتحاد الدولي"

نادي اعضاء هيئة التدريس
نادي اعضاء هيئة التدريس جامعة بنها، فيتو

نظم نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ندوة بعنوان “100 عام على انضمام البرلمان المصري الى الاتحاد البرلماني الدولي”، بحضور كل من: الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الأهلية  والرئيس الشرفي للنادي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور ياقوت سنوسي رئيس مجلس إدارة النادي.

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كما حضر أيضا كل من:  الدكتور عبد العزيز حسن الأمين العام  للنادي، زالدكتور محمد مصطفى أمين الصندوق الدكتور محمود الجزار المتحدث الإعلامي دكتور عادل العطار نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور رضا زويل والدكتور محمد سمير والدكتور أحمد علواني والدكتور  عوض العبد وباقي أعضاء مجلس  الإدارة والدكتور عزت  الخياط رئيس النادي السابق.

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نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها،فيتو 

ألقي الندوة الدكتور مصطفى الغريب أستاذ بجامعة بنها، الذي تحدث حول موضوع البرلمان المصري والاتحاد البرلماني الدولي إبان العصر الملكي، والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس الذي تحدث عن الجمهورية الجديدة والدبلوماسية البرلمانية المصرية.

نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها،فيتو 


تهدف  الندوة التوعية وتثقيف أعضاء هيئة التدريس  خلال الفترة الأخيرة وهو أمر يتبناه النادي وبعد الندوة تم تكريم عددا من أعضاء هيئة التدريس والذين حصلوا علي درجات علمية في الفترة الأخيرة.  
كما تم تكريم  مجلس إدارة  نادي أعضاء هيئة التدريس  السابق تقديرا لجهودهم. بالاضافة الي بعض الاساتذة الذين خاضوا الانتخابات الاخيرة  ولم يحالفهم الحظ بالفوز في وسيلة لجمع الشمل.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها الاهلية جمال السعيد رئيس جامعة بنها

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