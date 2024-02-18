الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

منتخب جامعة القناة يحرز لقب بطولة محافظة الإسماعيلية لكرة الصالات

منتخب جامعة القناة
منتخب جامعة القناة لكرة الصالات، فيتو

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ببرقية تهنئة لمنتخب جامعة قناة السويس لكرة الصالات؛ لحصوله على لقب بطولة المحافظة وتأهله ليمثل الإسماعيلية ببطولة الجمهورية، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق المستشفيات الجامعية، بنتيجة هدفين لهدف بعد مباراة مشرفة تليق بفريقي الجامعة.  

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الإنجاز الثاني للمنتخبات 

وتابع "مندور" أن هذا الإنجاز هو الثاني لمنتخبات الجامعة، بعد حصول فريق تنس الطاولة علي بطولة المحافظة لتنس الطاولة، وتأهله أيضا لبطولة الجمهورية. 

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جانب من البطولة، فيتو

ووجه الدكتور ناصر مندور كل الشكر والتقدير لمنتخبات الجامعة واللجنة الرياضية، وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز لجامعتنا. 

 

أبرز الحضور خلال المباراة 

حضر المباراة قيادات جامعة قناة السويس ممثلة في الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين الجامعة المساعد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومديرو العموم والإداريين.  

جانب من البطولة، فيتو

حاصدو الألقاب في المباريات 

أحرز هدفي الفوز لمنتخب الجامعة عمر صلاح ومجدي زاهر، وحصل حارسا المرمى محمد عيد وأحمد كمال على كأس أفضل حارس مرمى بالبطولة، كما حصل كابتن أحمد على لقب أفضل لاعب، وكابتن عمر صلاح على هداف البطولة، وحصل تامر سمير على أفضل مدافع، ليحصد منتخب الجامعة جميع ألقاب البطولة. 

جانب من البطولة، فيتو

تأتي مشاركة الفريق تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وبإشراف الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة. 

 

يمثل فريق الجامعة كابتن سيد شعبان مديرا فنيا، وأيمن سمير مدير إداري، وفي حراسة المرمى محمد عيد، وأحمد كمال، أما اللاعبين فهم: مجدي زاهر، تامر سمير، دكتور أحمد السيد، أيمن رفعت، أحمد علي، أحمد رزق، عمر صلاح، كريم ثابت.   

يُشرف على الفريق أحمد كمال سكرتير عام اللجنة الرياضية، وبرئاسة الدكتور أحمد ربيع رئيس مجلس الإدارة.
 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة الدكتور ناصر مندور منتخب الجامعة لكرة الصالات كرة الصالات

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