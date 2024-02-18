منتخب جامعة القناة يحرز لقب بطولة محافظة الإسماعيلية لكرة الصالات
بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ببرقية تهنئة لمنتخب جامعة قناة السويس لكرة الصالات؛ لحصوله على لقب بطولة المحافظة وتأهله ليمثل الإسماعيلية ببطولة الجمهورية، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق المستشفيات الجامعية، بنتيجة هدفين لهدف بعد مباراة مشرفة تليق بفريقي الجامعة.
الإنجاز الثاني للمنتخبات
وتابع "مندور" أن هذا الإنجاز هو الثاني لمنتخبات الجامعة، بعد حصول فريق تنس الطاولة علي بطولة المحافظة لتنس الطاولة، وتأهله أيضا لبطولة الجمهورية.
ووجه الدكتور ناصر مندور كل الشكر والتقدير لمنتخبات الجامعة واللجنة الرياضية، وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز لجامعتنا.
أبرز الحضور خلال المباراة
حضر المباراة قيادات جامعة قناة السويس ممثلة في الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين الجامعة المساعد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومديرو العموم والإداريين.
حاصدو الألقاب في المباريات
أحرز هدفي الفوز لمنتخب الجامعة عمر صلاح ومجدي زاهر، وحصل حارسا المرمى محمد عيد وأحمد كمال على كأس أفضل حارس مرمى بالبطولة، كما حصل كابتن أحمد على لقب أفضل لاعب، وكابتن عمر صلاح على هداف البطولة، وحصل تامر سمير على أفضل مدافع، ليحصد منتخب الجامعة جميع ألقاب البطولة.
تأتي مشاركة الفريق تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وبإشراف الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة.
يمثل فريق الجامعة كابتن سيد شعبان مديرا فنيا، وأيمن سمير مدير إداري، وفي حراسة المرمى محمد عيد، وأحمد كمال، أما اللاعبين فهم: مجدي زاهر، تامر سمير، دكتور أحمد السيد، أيمن رفعت، أحمد علي، أحمد رزق، عمر صلاح، كريم ثابت.
يُشرف على الفريق أحمد كمال سكرتير عام اللجنة الرياضية، وبرئاسة الدكتور أحمد ربيع رئيس مجلس الإدارة.
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