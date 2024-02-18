الأحد 18 فبراير 2024
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دين ودنيا

الإفتاء عن بائع البرتقال عم ربيع حسن: طبق أوامر سيدنا النبي عن الأقصى

عم ربيع وشاحنات المساعدات
عم ربيع وشاحنات المساعدات لغزة

علق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ما فعله بائع البرتقال عم ربيع حسن، الذي تصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيه ظهر خلاله وهو يلقى بعفوية ثمار البرتقال داخل شاحنات مساعدات متجهة لإغاثة أهالي قطاع غزة، والتي مرت بمكان وقوفه في أحد شوارع مدينة الحوامدية، في محافظة الجيزة، تعبيرا عن تعاطفه مع أهالي غزة.

تعليق دار الإفتاء على واقعة بائع البرتقال

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "هذا التصرف العفوى يعتبر صدق وإخلاص، فنية المرء خير من عمله، فإحنا نتحدث عن أمر خاص بفلسطين والقدس، وما فعله هو تنفيذ ما أمر به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأقصى".

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واستشهد وسام بحديث فحديث ميمونة بنت سعد، والتي قالت: "يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه، فإن كل صلاة فيه كألف صلاة قلنا: يا رسول الله فمن لم يستطع أن يصلي فيه؟ قال فمن لم يستطع أن يأتيه فليهد إليه زيتًا ُيسرج في قناديله فان من أهدى إليه زيتًا كان كمن أتاه".

وأضاف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا ما نقص مال من صدقة، كل مال سيخرج لصدقة سيعود مضاعفا، فالصدقة هى التى تفتح باب الرزق".

 

عم ربيع وشاحنات المساعدات لغزة

و تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لأحد بائعي البرتقال، عندما علم أن الشاحنات التي تمر إلى جواره تتجه بالمساعدات إلى قطاع غزة، حيث أخذ في إلقاء عدد من ثمرات البرتقال، الذي يبيعه في الشاحنات، رغبة منه لإيصالها إلى سكان غزة، برغم أنه يضع أمامه القليل من البرتقال لبيعه.

وعن شاحنات المساعدات لغزة، أثار مقطع فيديو بائع البرتقال الصعيدي، الذي فاجأ الجميع بإلقاء ثمار البرتقال على شاحنات المساعدة المتجهة لغزة، رغبة منه في إيصالها لأهل غزة،  حالة من الاستحسان لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين منحوه لقب "الصعيدي الجدع".

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