الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

عم ربيع الفكهاني: أنا مديون بـ70 ألف جنيه ونفسي الفلسطينيين ياكلوا ويعيشوا

عم ربيع الفكهاني،
عم ربيع الفكهاني، فيتو

عم ربيع الفكهاني، قال الفكهاني ربيع حسن، بطل فيديو بائع البرتقال الداعم لمساعدات غزة:"ألقيت البرتقال علي شاحنات المساعدات اللي رايحة قطاع غزة لإني أنا عايز الفلسطينيين ياكلوا زي ما إحنا بناكل ويعيشوا زي ما إحنا عايشين".

 

دعم الأخوة الفلسطينيين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"يارتني كان عندي اكتر من كده واعمل اكتر من كده مع اخواتنا الفلسطينيين".

 
ديون بائع البرتقال

ولفت:"انا مكسبي في اليوم اوقات يكون 200 جنيه وأوقات أخرى 300 جنيه، وأنا في الأساس مديون بـ70 ألف جنيه وبحاول أسدد ديوني".

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عم ربيع وشاحنات المساعدات لغزة

و تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لأحد بائعي البرتقال، عندما علم أن الشاحنات التي تمر إلى جواره تتجه بالمساعدات إلى قطاع غزة، حيث أخذ في إلقاء عدد من ثمرات البرتقال، الذي يبيعه في الشاحنات، رغبة منه لإيصالها إلى سكان غزة، برغم أنه يضع أمامه القليل من البرتقال لبيعه.

وعن شاحنات المساعدات لغزة، أثار مقطع فيديو بائع البرتقال الصعيدي، الذي فاجأ الجميع بإلقاء ثمار البرتقال على شاحنات المساعدة المتجهة لغزة، رغبة منه في إيصالها لأهل غزة،  حالة من الاستحسان لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين منحوه لقب "الصعيدي الجدع".

علقت شيرين قائلة: "أجمل فيديو هتشوفه في 2024 من صعيدي جدع لما عرف أن الشاحنات دي متجهة إلى غزة، بجد عمار يا مصر".


وقالت نورة الحربي "أجمل فيديو فـي 2024 من صعيدي لما عرف أن الشاحنات دي ستذهب إلى الحدود متجهة إلى غزة"

 

صعيدي جدع يلقي بالبرتقال على شاحنات المساعدة لغزة

ورد أحمد فواز قائلًا: "الصعايدة أهل مصر العليا... من مثلهم".


وقال أشرف علي: "الصعايدة الرجالة في كل مكان".


وعبر عادل سلام عن استحسانه فقال: "أجمل وأطيب ناس".


وعلق أحمد إبراهيم قائلًا: "أجمل فيديو هتشوفه ف 2024 من مصري جدع لما عرف أن الشاحنات دي متجهة إلى غزة، عمار يا مصر، الله يطعمك من الجنه يا شهم".


أما عادل وحيد الجنايني فقال: "ده بائع صعيدي من الحوامدية لما عرف إن الشاحنات دي متجهة إلى غزة، شوف عمل إيه كل التحية للنماذج البسيطة الطيبة".

 

عمار يا مصر يا أجمل وأطيب شعب

ورد عادل محمد قائلًا: "أجمل فيديو هتشوفه في 2024 هذا الفيديو رغم إنه فخر إلا أنه يبكي من صعيدي جدع لما عرف أن الشاحنات دى متجه الى غزة، بجد عمار يا مصر يا أجمل وأطيب شعب، شعور عفوي للمصري الشريف... يعبر به عن إحساس كل المصريين الشعوب نظيفة وصادقة والشعب المصري الحقيقي طيب ومضياف".


وعلق إسلام جمال العسلوتي قائلًا: "هذه الأمة ما زالت تنضح بالخير".

 

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