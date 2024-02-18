الأحد 18 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

أسامة كمال عن فيديو "عم ربيع" تاجر البرتقال: أحسن سيناريست ما يعرفش يكتب مشهد زي ده

الإعلامي أسامة كمال،
الإعلامي أسامة كمال، فيتو

أشاد الإعلامي أسامة كمال بالسلوك العفوي لـ تاجر الفاكهة "عم ربيع" الذي حصد إعجاب المصريين بسبب إلقائه الفاكهة على شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة.

وقال "كمال" في برنامجه "مساء dmc" المذاع على قناة "‏dmc"، مساء السبت، إن "عم ربيع" قدم ما بيده مهما كان قليلًا، مستكملًا: "ألقى البرتقال لعل وعسى يوصلوا لفلسطيني يعاني في غزة".

 

مشهد تلقائي

واستكمالًا في الإشادة، أكد الإعلامي أسامة كمال؛ أن هذا المشهد التلقائي أبكى المصريين تأثرًا وأسعدهم في الوقت ذاته، متابعًا: "أحسن سيناريست كتب هذا المشهد ده وما حدش هيصدقه".

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ذكر أن "عم ربيع" بطل الفيديو؛ قدم ما باستطاعته، مضيفًا: "في هذه اللحظة لم يكن في بال عم ربيع الفضائيات، أو السوشيال ميديا، عم ربيع ترجم العجز اللي كلنا حاسين بيه".

 

وقدَّم أسامة كمال تحياته لـ عم ربيع تاجر الفاكهة وكل من هم على شاكلته من المتضامنين مع القضية الفلسطينية، قائلًا: "كثيرون مثل عم ربيع.. لو في إيدهم رغيف هيقدموه لأهالينا في غزة وهيباتوا جعانين"، حسب تعبيره.

 

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