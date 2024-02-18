الأحد 18 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

مدير مكتبة الإسكندرية يكشف أهم محتويات مكتبة نجيب محفوظ

مكتبة نجيب محفوظ،
مكتبة نجيب محفوظ، فيتو

مكتبة نجيب محفوظ، كشف الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل عن إهداء أم كلثوم نجيب محفوظ ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ الحاصل علي جائزة نوبل في الأدب، مكتبته الخاصة الضخمة.
 

كتب نجيب محفوظ 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: حصلنا علي 1500 كتاب من مكتبة نجيب محفوظ وعدد من اشرطة الفيديو تحتوي علي تسجيلات له ومسلسلات أخذت من رواياته المختلفة، وكتب متنوعة ما بين مؤلفاته وكتب أخرى في الأدب.

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شهادات نجيب محفوظ

وأوضح: لا يوجد بمكتبة نجيب محفوظ وثائق كثيرة ولكن وجدنا من بين الكتب شهادات تقدير وبعض الكلمات المكتوبة علي الكتب بخط يده وكل كتاب موقع عليه بإسمه نجيب محفوظ.

 

حقيقة مخطوطات نجيب محفوظ

ولفت إلي أنه لا توجد مخطوطات كثير ضمن الكتب التي حصلنا عليها من مكتبة نجيب محفوظ.

 

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وأهدت أم كلثوم كريمة الأديب الكبير الراحل  نجيب محفوظ  مكتبة والدها الخاصة إلى مكتبة الإسكندرية، تمهيدًا لإتاحتها لرواد المكتبة والباحثين والدارسين.


وتضم المكتبة قرابة ألف وخمسمائة كتاب، تتنوع بين أعماله الروائية وكتب وقواميس وموسوعات اقتناها أديب نوبل، أو أُهديت إليه.

 

وقد استقبلت أم كلثوم ابنة نجيب محفوظ، الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، على رأس وفد من خبراء المكتبة يتقدمهم الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي، لإتمام إجراءات استلام وتسلم المكتبة.
وعبرت أم كلثوم كريمة نجيب محفوظ عن سعادتها بإقدامها على إهداء المكتبة الخاصة بوالدها الراحل إلى مكتبة الإسكندرية التي تعتز بها، مشيرة إلى أنها سعت إلى ذلك بعد أن زارت مقر المكتبة ورأت كيف يتم التعامل مع الكتب بأسلوب احترافي. وقالت إن هذه الخطوة تأتى في إطار حرصها على إتاحة تراث نجيب محفوظ لكل قرائه من كافة الأعمار.

 

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد زايد الشكر لكريمة أديب نوبل على هذه الخطوة، معبرًا عن سعادته البالغة بهذا اليوم التاريخي الذي أتيحت له الفرصة خلاله لدخول شقة الأديب الكبير نجيب محفوظ، وتصفح كتب مكتبته الخاصة.


وقال إنه بعد أن يقوم خبراء المكتبة بما يلزم نحو فرز ومعالجة وتصنيف كتب المكتبة، سوف يتم عرضها في مكتبة الإسكندرية بما يليق باسم وقيمة نجيب محفوظ، مشيرًا أنه فور انتهاء الخبراء من هذه الخطوات الفنية والإجرائية الضرورية، سوف تكون هناك احتفالية ثقافية تليق بهذا الحدث الثقافي المهم، بحضور كريمة نجيب محفوظ ورموز ثقافية وفكرية نعلن خلالها عن كامل تفاصيل الحدث والصورة النهائية والمتكاملة التي ستكون عليها " مجموعة نجيب محفوظ "بعد انتهاء العمل وخروجها للنور مجددًا.

 

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية في تصريحات صحفية أن مقتنيات المكتبة تكتسب أهميتها الحقيقية من كونها مكتبة نجيب محفوظ الخاصة، حيث إن بعض الكتب تحمل توقيعه الخاص، أو توقيعات من قاموا بإهدائه أعمالهم من كبار الأدباء والمفكرين في مصر والعالم، إضافة الى شهادات ووثائق، وصور شخصية، وحتى شرائط فيديو لأعمال روائية استندت الى رواياته وكتاباته. وقال إن "مكتبة نجيب محفوظ " الخاصة سوف تكون بالتأكيد إضافة حقيقية لزوار ورواد مكتبة الإسكندرية، بإتاحة الفرصة أمامهم للاقتراب من شخصية أدبية عالمية بقيمة أديب نوبل، كما أنها سوف تتيح مساحة معرفية لمن لم يقترب من أدبه وفكره كما ينبغي.

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