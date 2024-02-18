بعد التصديق علي قرار المفتي.. جنايات الشرقية تصدر حكمها في قضية قاتل نجلته

صدقت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة اليوم علي قرار مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا لعامل لادانته بقتل نجلته والشروع في قتل مطلقته لخلافات بينهم بدائرة مركز شرطة فاقوس.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية لشهر يناير من العام المنقضي 2023 عندما أحالت النيابة العامة"عبدالهادي.ع" 35 عاما عامل بمصنع أخشاب ومقيم محافظة الجيزة إلى محكمة جنايات الزقازيق في واقعة اتهامه بقتل ابنته الطفلة “كريمة”والشروع في قتل مطلقته “دعاء.س” 38 عاما ربة منزل ومقيمة بإحدي قري مركز فاقوس بسبب خلافات بينهما.

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وتبين من تحريات المباحث الجنائية وأقوال المجني عليها، بأنها حال توجهها إلى أحد أقاربها رفقة ابنتها بقرية مجاورة بدائرة مركز فاقوس وذلك لإنهاء نزاع بينها وبين طليقها وهناك فوجئت بالمتهم وقد انهال عليها وطفلتها طعنا بسلاح أبيض ما أدي لإصابتهما والتي أودت بحياته ابنتهم.

وأفادت التحريات أنه على أثر خلافات بين المتهم ومطلقته حضر من مدينة السادس من أكتوبر معدا سلاحا أبيض ومنتويا قتل المجني عليهما الأولي والثانية وحال وصوله لمكان الواقعة قام بالتعدي عليهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض"مطواة" وتوجه إلى محل تواجدها وما إن ظفر بها حتي انهال عليها طعنًا بمنطقتي الصدر والظهر فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

وكذلك شرع في قتل المجني عليها"مطلقته" عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك حال تواجدها رفقة ابنتها فانهال عليها طعنا ما أدي لإصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو تداركها للعلاج وذلك لخلافات بينهم.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري



ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد



يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

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