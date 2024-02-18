122 مليون جنيه إجمالي قروض شباب الخريجين بالدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صرف الدفعة 183 من قروض مشروعات شباب الخريجين وإجمالي ما تم صرفه حتى الأن 122.623 مليون جنيه.

وذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

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ووافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 183 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يناير 2024 وذلك بإجمالى 850 ألف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 31 شابا وفتاة ( 10 من الذكور-21من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 122.623مليون جنيه استفاد منها 13260شاب وفتاة ( 6303 ذكور - 6957أناث) جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة..

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.