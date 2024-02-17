للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، حملة "هنوصلك" تكثف جهودها بمحافظة الدقهلية

كثفت حملة "هنوصلك" جهودها بمحافظة الدقهلية للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز مدير المديرية ومتابعة ليلى عبد العزيز مدير إدارة التأهيل بمديرية تضامن الدقهلية.



ونفذت اليوم حملة بمركز شباب قرية الملعب مركز بلقاس وذلك بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري حيث تم خلال تقديم خدمات لـ(٦٥) حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإعفائهم من تحصيل الرسوم الخاصة بالتقيم الوظيفي.

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والجدير بالذكر أنه سيستمر تنفيذ الحملة خلال هذا الأسبوع بمركز بلقاس والمستهدف تنفيذ الحملة يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/٢/٢٠ بمركز شباب الستاموني ويوم الخميس ٢٠٢٤/٢/٢٢بقرى حفير شهاب الدين.

وتوالت الحملات تباعا في مختلف مراكز وقرى محافظة الدقهلية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتوالى الحملات تباعا في مختلف مراكز وقرى محافظة الدقهلية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر وصناع الحياة ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.