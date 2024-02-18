أبرزها عمره التشغيلي يصل لـ80 عامًا.. فوائد مشروع محطة الضبعة النووية (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (عمره التشغيلي يصل لـ80 عامًا.. ما فوائد مشروع محطة الضبعة النووية؟).

مشروع محطة الضبعة النووية

جدير بالذكر أن مصر وقعت مع روسيا عقد محطة الضبعة النووية، بـ4 مفاعلات نووية من الجيل "الثالث+" بقدرة للمفاعل الواحد 1200 ميجاواط وهو موديل VVER-1200 وتزويد مصر بالوقود النووي طوال فترة تشغيل المحطة الضبعة"و في 25 أكتوبر 2023 كان هناك فرح بوصول مصيدة قلب المفاعل النووي الثانى والتي تم تركيبها 19 نوفمبر 2023" ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل الأول لأول مفاعل من مفاعلات محطة الضبعة النووية عام 2028.

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