الإثنين 19 فبراير 2024
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اقتصاد

تفاصيل قرض بنك فيصل الإسلامي لتمويل صيانة السيارات الخاصة

بنك فيصل الإسلامي،
بنك فيصل الإسلامي، فيتو

طرح بنك فيصل الإسلامي المصري منتج "رجعها فابريكا" لتمويل صيانة السيارات الخاصة، وذلك ضمن العمليات المنفذة بأسلوب إجارة الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية..

يتيح البنك إمكانية الحصول على تمويل للصيانة الدورية أو صيانة الحوادث يصل إلى 90% من إجمالي تكاليف الصيانة بعائد تنافسي مع مرونة في السداد تصل إلى 3 سنوات، وذلك بشروط وإجراءات ميسرة تشمل تقديم بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، وشهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل.

 وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة فعليهم تقديم شهادة معتمدة من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر (إن وجد) فضلًا عن عرض سعر بإجمالي تكلفة الصيانة المطلوب تمويلها.

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شهادة بنك فيصل 

على جانب آخر، طرح بنك فيصل شهادة سباعية بعائد 20.4%.

وضمت قائمة الخصائص في تلك الشهادة ما يلي: 

 الحد الأدنى للشهادة 1000 EGP
دورية العائد تراكمي
مواعيد صرف العائد: بعد انتهاء مدة الشهادة 
بداية احتساب العائد من الشهر التالي
كسر الشهادة بعد سنتين ويتم خصم فرق العائد.

 

عملاء بنك فيصل من ذوي الهمم

في نفس السياق، اعتمد بنك فيصل عدد من الخدمات الخاصة لعملائه من ذوي الهمم.

 

وشملت قائمة الخدمات التي تم تخصيصها من مسئولي بنك فيصل لذوي الاحتياجات ما يلي:

 

تخصيص 18 فرعا مجهزا بشكل كامل لاستقبال ذوي الهمم.

 

 إتاحة خدمة الصراف الآلي المتكلم على حوالي 60 ماكينة من شبكة الصراف الآلي.

وجاءت هذه الخطوة من البنك بهدف دعم استقلالية وخصوصية عملائنا ممن يواجهون تحديات بصرية، حيث تساعدهم أجهزة الصراف الآلي الناطقة على إدارة حساباتهم ومعاملاتهم المالية بسهولة ويسر، مثل السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد، ويمكنهم استخدام هذه الخاصية ببساطة عن طريق لوحة المفاتيح المصممة بطريقة برايل.
كما تم عمل ممر مخصص لذوي الهمم لسهولة الوصول إلى الماكينة والتعامل معها.


وأضاف البنك خدمة جديدة خاصة بذوي الهمم تحت مسمى «ضيوف فيصل»، بحيث يستطيع أصحاب الهمم الحصول على خدماتهم بمجرد الوصول إلى أي من فروع البنك دون الحاجة للانتظار دعمًا لهم وتيسيرًا عليهم.

قرض أصحاب المشروعات من بنك فيصل 

كما يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري قرضًا جديدًا يحمل اسم «طاقة إنتاجية» لعملائه من أصحاب المشروعات.

ويتميز القرض بتمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بعائد 11% في إطار مبادرة الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية. 

وتشمل قائمة خصائص القرض ما يلي:

تمويل مستلزمات الإنتاج والأصول الإنتاجية.
-التمويل وفقًا لصيغ التمويل الإسلامي.
-المنتج مخصص للشركات المتوسطة والكبرى ذات حجم أعمال سنوي 50 مليون جم فأكثر وأيضًا الشركات الصغيرة التابعة لهم.

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