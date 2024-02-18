الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

استمرار الامتحانات الإلكترونية لطلاب الفرقة الثانية بطب الإسماعيلية الأهلية

جانب من الامتحانات،
جانب من الامتحانات، فيتو

 أكد الدكتور ناصر مندور رئيس  جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. 

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 حيث انتهي 502 طالب وطالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب من أعمال الامتحانات. 

 

استمرار امتحانات الفرقة الثانية 

أوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الامتحانات مستمرة لطلاب الفرقة الثانية بمقر معامل الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس، حيث أدى الامتحان 225 طالبا وطالبة. 

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ومن جانبها أشارت  الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الامتحان كان لمقرر Final Foundation 1+2 MEQ on لطلاب الفرقة الأولى. 

 

اختبارات الفرقة الثانية  

وأكد الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب أن الامتحانات عقدت إلكترونيا لمقرر MCQ BlooD+ Project. 

 

يُذكر أن العملية الامتحانية داخل كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تتم بإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، وبإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان كُليب منسق برنامج الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.
 

وكان قد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لكلية التمريض جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وذلك لطلاب الفرقة الأولى والثانية. 

انتهاء الإعلان من نتائج كليات الإسماعيلية الأهلية 

 ومن جانبه أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنه بظهور نتيجة كلية التمريض، تكون جميع النتائج بكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تم الإعلان عنها، متمنيًا للطلاب فصل دراسي مليء بالأنشطة والتحصيل العلمي، واعدًا بخطة أنشطة متميزة خلال الفصل الدراسي الثاني. 

 

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