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أخبار مصر

السكك الحديد، طرق الحصول على تذاكر القطارات

تأخيرات القطارات،فيتو
تأخيرات القطارات،فيتو

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الوسائل التي يستطيع من خلالها الركاب الحصول على التذاكر الخاصة بقطارات السكة الحديد. 

تحرص الهيئة على توفير العديد من الطرق الجديدة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بالإضافة إلى زيادة أعداد شبابيك التذاكر داخل المحطات من أجل القضاء على تكدسات الركاب من أجل الحصول على التذاكر.

وتعد طريقة حجز التذاكر من خلال الهاتف أسهل طرق الحجز، حيث يمكن للركابحجز تذكرة القطار من المنزل،  بالإضافة إلى دفع قيمة التذكرة الإلكتروني من خلال موقع الهيئة العامة للسكة الحديد.

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ويستطيع الراكب حجز  تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو المحمول، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونيًا ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطار.

دفع قيمة التذاكر من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (الـ POS )

وأتاحت الهيئة دفع قيمة التذكرة بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (الـ POS) لسداد قيمة التذاكر، وعملت الهيئة على توفير 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة  كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعًا مما يتيح الدفع نقدًا أو عن طريق الكروت الذكية. 

 فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة، وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة، والهيئة لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

طريقة العبور من البوابات الإلكترونية للمحطات 

 تستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة ويمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونيًا على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة، وقريبًا سيتم إتاحة الحجز عن طريق وكلاء البيع في المحال التجارية إلى جانب الموقع الإلكتروني وتطبيق المحمول أيضًا.

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