تفاصيل التقديم للوظائف الجديدة في 11 وحدة إدارية بالدولة.. حالات رفض الطلب وإرشادات مهمة.. وآخر موعد لتلقي الأوراق

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر فبراير 2024 والخاصة بترقيات ونقل الموظفين والإعلان عن وظائف قيادية واشرافية.

وتنشر “فيتو” تفاصيل أهم الموضوعات التي انتهى الجهاز من دراستها.

نقل الموظفين في الجهات الحكومية

وانتهى من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 144 وحدات بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لعام 1964 والمعدل رقم 2 لعام 2021 وقانون ربط الموازنة العامة للدولة 2023/2024

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كما انتهى الجهاز من دراسة الشكل التعاقد لعدد من الموظفين في 5 وحدات بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وانتهى من دراسة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة ما بين صرف مقابل مادي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذلك صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من الموظفين في 108 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وانتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرار تكليف لعدد من كوادر المهن الطبية في 60 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وانتهى ايضا من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد من الموظفين في 10 وحدات بالجهاز الإداري للدولة والحاصلين علي دبلوم عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

ترقيات الموظفين في الجهات الحكومية

كما انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة ترقية الموظفين في 18 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وانتهى من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في 4 وحدات من وحدات الجهاز الإداري كما انتهي من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 34 وحدة من وحدات الجهاز الإداري.

وانتهى ايضا من دراسة معدلات أداء ومقررات وظيفية في 32 وحدة من وحدات الجهاز الإداري. كما انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الإعلان عن وظائف قيادية وإشرافية في 32 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ودراسة تصويب وضع وظيفي لعدد من الموظفين في 13 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة كما انتهي من دراسة اعتماد وتجديد مراكز تدريبية في 6 وحدات إدارية.

وانتهى الجهاز من دراسة تحويل عدد من الدرجات الوظيفية الشخصية الي دائمة في 9 وحدات بالجهاز الإداري للدولة.

وقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لعدد من الموظفين في 16 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام المالي 2023/2024 كما انتهى الجهاز من الإفادة بالرأي القانوني لعدد 13 وحدة بالجهاز الاداري.

بوابة الوظائف الحكومية

ونشرت بوابة الوظائف الحكومية إعلانات عن وظائف شاغرة ومطلوبة في 11 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وتعامل مع عدد من المراسلات الإلكترونية التي استقبلها من 229 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار تفعيل منظومة التواصل المؤسسي الرقمي بين الجهاز والوحدات الإدارية المختلفة بشكل تجريبي تمهيدا لالغاء التعامل الورقي.

مركز تقييم القدرات والمسابقات

وانتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز من تقييم المتقدمين في 2 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة للاختبارات وشغل وظائف قيادية كما انتهي من دراسة 6839 استفسار أو شكوى وردت اليه عبر الآليات المخصصة لذلك.

ومنذ ايام أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 درجة وظيفية لشغل وظيفة أمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف وذلك بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بكافة محافظة الجمهورية.

وكشف الجهاز عن شروط المتقدمين للوظائف المعلن عنها وهي ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام وأن يكون حاصل علي مؤهل عال أزهري وألا يقل عن مقبول.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن وجود وظائف شاغرة في مصلحة الشهر العقاري.

وأكد أن مصلحة الشهر العقاري تحتاج إلى 50 موظفا في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الآتية (مهندس كهربائي، مهندس مدني، مهندس مساحة، مهندس إلكترونيات)، و250 وظيفة باحث قانوني بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز حاجة الهيئة العامة للنقل النهري لتعيين موظفين بعدد 34 مهندس بناء سفينة ثالث و4 وظائف أخصائي حاسبات إليه ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016.

أما عن المستندات المطلوبة تتضمن ما يلي الصورة الشخصية والرقم القومي وجه أول سارية والرقم القومي وجه ثاني سارية والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال) والموقف من الخدمة العسكرية وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة وإيصال الإيداع البنكي.

ويبدأ التقديم يوم 1 مارس المقبل حتى 16 مارس المقبل علي موقع بوابة الوظائف الحكومية .

إرشادات مهمة للتقديم

وأكد الجهاز أنه يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

ويلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علمًا بانه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).